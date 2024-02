Quarta volta in gara al Festival per Emma Marrone. A due anni dall’ultima partecipazione, la cantante salentina si presenta sul palco di Sanremo 2024 con Apnea, un brano dai suoni dance ed elettronici. Da cantante in gara a ospite fino a co-conduttrice, nel corso degli anni Emma Marrone, diventata famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, è salita più volte sul palco del Teatro Ariston.

La prima apparizione della cantante risale al 2011 in gara con i Modà con il brano Arriverà, dodici mesi dopo la vittoria con Non è l’inferno. Nel 2022 Emma Marrone ha presentato Ogni volta è così, e dodici mesi dopo è tornata sul palco dell’Ariston con Apnea.





Per la seconda serata del Festival di Sanremo Emma Marrone ha lasciato senza fiato anche con il suo look. La cantante salentina ha voluto puntare sull’eleganza e la femminilità grazie alla guida creativa dello stilyst Lorenzo Posocco, lo stesso del collega e co-conduttore della prima serata Marco Mengoni.

Emma Marrone ha sfoggiato ancora un volta un un outfit dark total black, con dei piccoli dettagli che hanno fatto la differenza. Accostati al tubino nero firmato Mugler, definito da maniche lunghe con volant e gonna asimmetrica, spiccano infatti i cuissardes Superblade, gli stivali in vernice nera firmati Casadei.

Non sono mancati i i gioielli, i quali spiccano per grande personalità. Per la seconda serata del Festival di Sanremo, Emma Marrone ha scelto una collana a forma di serpente in oro giallo, della leggendaria collezione che Elsa Peretti ha realizzato per Tiffany&Co, anelli della stessa collezione e un anello Hardwear Tiffany&Co.. Come riporta Novella 2000 la collana indossata da Emma costa la bellezza di 66.000 mila euro e questa versione, più grande rispetto a quella in vendita in Italia, è presente solo per il mercato estero.