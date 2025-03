Il nuovo show corale firmato Carlo Conti, Ne Vedremo Delle Belle, è iniziato col piede giusto in termini di spettacolo… e di tensione. Se la prima puntata ha offerto momenti brillanti soprattutto nelle clip registrate, il vero fermento si è acceso dietro le quinte, dove tra Valeria Marini, Pamela Prati e Patrizia Pellegrino è andata in scena una girandola di frecciate, rivalità storiche e nuove antipatie. Altro che armonia femminile: il reality al femminile di Rai 1 sembra già avviato a diventare un vero campo di battaglia stellare.

A riaccendere i riflettori sulla storica faida tra Valeria Marini e Pamela Prati è stata proprio Queen Valery, che poco prima della sua prova di ballo ha fatto un’incursione nel passato con dichiarazioni al vetriolo: “Con Pamela c’è una rivalità che va avanti da sempre. È cominciata perché lei era gelosissima di me. Ma parliamoci chiaro: io non ho mai rubato il posto a nessuna, lei se n’era già andata dal Salone Margherita. E poi sono diventata la sua ossessione”.

Leggi anche: “Dicono che Adriana Volpe…”. Chiacchiere di gossip nel giro delle amiche vip della televisione





Valeria Marini contro Pamela Prati e Patrizia Pellegrino: cosa ha rivelato

Una frase che, inevitabilmente, ha infiammato il clima dietro le quinte. Il momento più surreale è arrivato quando Valeria ha lasciato il gruppo con la frase: “Ragazze, devo andare a fare sette gocce di Chanel”. Ma Pamela Prati, sentendosi “plagiata”, ha replicato seccamente: “**No, aspetta! Quella battuta è mia! Non provare a copiarla, amore. Tieniti il tuo ‘stellare’, ma lascia stare me e le mie battute”. A quel punto Valeria ha colto l’occasione per stuzzicare ancora: “Come quel gioiello che dici che hai disegnato tu. Sì, certo, va bene. Hai proprio ragione. Continua pure…”.

Se il rapporto con Pamela è un déjà vu per gli appassionati di gossip, la tensione con Patrizia Pellegrino è invece una novità assoluta. Durante una pausa dalle riprese, Valeria avrebbe confidato alle altre colleghe: “Forse con Patrizia non ho feeling. Sta già esagerando, ha cominciato a dire che sarà lei la vincitrice. Io ve lo dico: se mi provoca, le rispondo davanti a tutti. E magari le dico pure che si è comprata i follower”. Una minaccia non da poco, che lascia intuire come le dinamiche tra le dieci protagoniste siano tutt’altro che tranquille.

Valery parla dei followers di Patrizia Pellegrino ✈️✈️ #nevedremodellebelle pic.twitter.com/g0j9ybWkZQ — AlbertoFacco (@AlbertoFacco) March 22, 2025

Tornate in studio per commentare le clip, Valeria Marini non ha nascosto la sua irritazione per come è stata rappresentata nel montaggio andato in onda su Rai 1: “Carlo, fammi parlare. Avete tagliato tutto! Avevo anche detto che capivo la gelosia di Pamela, ma non si è visto niente. Sembrate voler farmi passare per la cattiva. Io non parlo male, io amo le donne!”. Conti ha cercato di stemperare, ma il messaggio era ormai arrivato forte e chiaro: la Marini non ha gradito la narrazione che le è stata cucita addosso.

Tra vecchie ruggini che tornano a galla, nuove rivalità pronte a esplodere e un cast tutto femminile che non ha paura di esporsi, Ne Vedremo Delle Belle è già una polveriera di personalità forti e dichiarazioni incendiarie. E se questo è solo l’inizio, il vero spettacolo potrebbe essere quello dietro le telecamere.

“L’hanno visto là”. Grande Fratello, segnalazione su Tommaso ora che è fuori: “Mariavittoria sarà nera”