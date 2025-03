Indiscrezioni bomba sul nuovo programma di Rai 1. Secondo alcune voci, nel dietro le quinte dello show “Ne vedremo delle belle“, si starebbero verificando alcune tensioni tra le showgirl. Stando ai rumor, una delle protagoniste “non farebbe gruppo con le colleghe”. Sabato sera, in contemporanea con la prima puntata del Serale di Amici 24 su Canale 5, il nuovo format condotto da Carlo Conti debutterà su Rai 1.

Cast tutto al femminile per una serie di sfide che spazieranno tra canto, ballo, interviste e altre prove. Le loro esibizioni saranno valutate da una giuria d’eccezione composta da Christian De Sica, Frank Matano e Mara Venier. Tuttavia, mentre si avvicina il debutto dello show, il settimanale Oggi ha lanciato un’indiscrezione secondo cui ci sarebbero attriti tra Adriana Volpe e le altre partecipanti.

Cosa si è scoperto nel dietro le quinte di “Ne Vedremo delle Belle”

“Tutte contro Adriana Volpe! – leggiamo sul magazine – Le protagoniste di Ne Vedremo Delle Belle sono motivate e agguerrite. Secondo la rivista Oggi, Adriana Volpe punta alla vittoria e non farebbe gruppo con le colleghe. Le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione”. Si tratta di voci, ovviamente, e la diretta interessata in parte ha anche smentito…

Sui social, la conduttrice ha condiviso diversi contenuti, tra cui interviste e immagini legate al programma, che indirettamente sembrano smentire le voci circolate in queste ore su Di Più TV. Alla domanda: “Con chi ha un rapporto più stretto tra le altre concorrenti?”, Adriana Volpe ha risposto senza esitazioni, spiegando che tutte loro si conoscono già da tempo, essendo da anni parte del mondo dello spettacolo. Ha però sottolineato di avere un rapporto particolarmente stretto con Matilde Brandi e Patrizia Pellegrino, mentre con Lorenza Mario ha avuto meno occasioni di interazione, dato che quest’ultima è stata più distante dal mondo televisivo, pur ritenendola una professionista di grande talento.

Ad ogni modo, Adriana Volpe ha anche rivelato che tutte le concorrenti hanno creato una chat comune, in cui si confrontano e commentano le varie esibizioni in cui saranno protagoniste. Ma esiste realmente una rivalità tra loro? Alla domanda diretta, Adriana Volpe ha risposto: “Al momento le altre mi vedono come una concorrente innocua. Nel canto e nel ballo c’è chi ha molta più esperienza di me. Però ho un asso nella manica: la prova ‘intervista’. Lì sono sicura delle mie capacità e spero faccia chiudere un occhio alla giuria sul canto e mi aiuti ad avere un po’ di punti per salire in classifica. Per il resto, immagino che le rivalità non mancheranno, fa parte dello show”.

