Ospiti del programma “La volta buona” di Caterina Balivo, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si sono ritrovati insieme in televisione dopo anni di tensioni e controversie legali. I due conduttori, infatti, sono stati protagonisti di una lunga disputa, culminata in tribunale con una denuncia per diffamazione da parte della Volpe nei confronti di Magalli per fatti risalenti al 2017.

La vicenda ha avuto origine durante la loro collaborazione a “I Fatti Vostri” su Rai 2. In una puntata, la Volpe ha scherzato sull’età di Magalli, che si avvicinava ai 70 anni. La battuta non è stata ben accolta dal collega, che ha replicato con un’espressione poco lusinghiera nei confronti della conduttrice. Il conflitto è degenerato ulteriormente quando Magalli ha pubblicato un post su Facebook in cui scriveva: “Le donne si sentirebbero insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

“Guarda che Zeudi…”. Iago ‘rivolta’ il Grande Fratello: ha scoperto la sua strategia su Helena





Caterina Balivo riunisce Magalli e Adriana Volpe a La volta buona

Questa affermazione ha alimentato la polemica e ha portato a una battaglia legale e a discussioni accese sui social network. Nel 2021 e poi nel 2024, Magalli è stato riconosciuto colpevole di diffamazione e condannato a una sanzione di 700 euro, oltre a dover risarcire Adriana Volpe con 5.000 euro per i danni subiti. L’incontro tra i due nello studio di Caterina Balivo rappresenta quindi un momento significativo visti i precedenti tra i due ex volti de I Fatti Vostri.

Per la prima volta dopo anni, si sono ritrovati fianco a fianco in una trasmissione televisiva. “Anni e anni di vicende giudiziarie per poi vederli felici sullo stesso divano”, ha commentato la conduttrice del programma. Adriana Volpe ha reagito con una risata, aggiungendo sollevata: “Non ce la facevamo più. Ci sentiamo più leggeri. I tribunali hanno detto quello che hanno detto, sono contentissima. Ormai è chiara a tutti la situazione”, ha detto abbracciando il conduttore e lasciando tutti senza parole per questa reunion tanto attesa.

Per la prima volta dopo 8 anni Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si incontrano in uno studio Rai! 😍 #LVB #VolpeMagalli pic.twitter.com/vMwMp765yQ — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 31, 2025

Caterina Balivo ha poi chiesto loro se avessero intenzione di tornare a lavorare insieme in un nuovo progetto televisivo. Magalli ha stupito tutto lo studio e il pubblico a casa spiegando che per lui non ci sono problemi e rifarebbe un programma insieme alla ex collega: “Se capita rifacciamo un programma insieme, ma per il momento nessuno ce l’ha proposto…Mia figlia ha pure scritto un format…”, ha detto il conduttore, seguito dalla Volpe che ha parlato anche di Marcello Cirillo: “Ci deve essere anche lui”. Poco dopo la Balivo ha mandato in onda un video del cantante che salutava Magalli e la Volpe.