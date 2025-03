L’esperienza di Tommaso al Grande Fratello è terminata la scorsa settimana, quando c’è stata la sua eliminazione tramite televoto. La fidanzata Mariavittoria ha dovuto accettare il fatto che dovrà concludere questa avventura senza la sua preziosa presenza, ma ora potrebbe innervosirsi non poco quando le comunicheranno l’ultima indiscrezione su di lui.

Dunque, Tommaso non ha ancora preso posizione in merito, ma c’è chi lo avrebbe visto in un luogo particolare. La sua ragazza potrebbe arrabbiarsi al Grande Fratello e chiedere pure un confronto, se fosse tutto confermato. Andiamo a vedere insieme cosa si sta dicendo sul conto dell’idraulico.

Grande Fratello, Tommaso beccato proprio lì: Mariavittoria la prenderà male

A dire tutto sull’ex concorrente del Grande Fratello è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una sua follower. Tommaso si è recato in un posto specifico, infatti c’è chi lo avrebbe avvistato. MaVi è all’oscuro di tutto, ma ben presto le cose potrebbero cambiare in caso di ulteriori news.

Nelle scorse ore è stato scritto da una seguace della Marzano che “ieri Tommaso Franchi era allo Yab, discoteca in centro a Firenze“. Sarebbe andato a ballare e a divertirsi presumibilmente in compagnia di alcuni amici. E Deianira ha subito ironizzato sulla sua gelosia: “Figurati se usciva Mariavittoria e ci andava lei“.

Capiremo se Signorini lunedì 24 marzo dirà qualcosa a Mariavittoria e permetterà un eventuale faccia a faccia con Tommaso, anche se ovviamente questo rumor è tutto da confermare.