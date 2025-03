Al Grande Fratello l’umore dei concorrenti non è esaltante. La stanchezza si sta facendo sentire in maniera enorme, dato che ormai mancano due settimane alla finale. Chiara è sembrata essere una delle più sofferenti nelle scorse ore e ha fatto un vero e proprio appello rivolto agli autori per provare a stare meglio.

Le discussioni al Grande Fratello si fanno intense, anche perché l’obiettivo di tutti è cercare di approdare in finale e portarsi a casa il ricco montepremi da 100mila euro. Alcuni telespettatori che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 di Mediaset Extra hanno riportato una frase di Chiara, che sta facendo rumore.

Grande Fratello, la sofferenza di Chiara: “Ormai non ce la faccio più”

Non ci sono ancora video a testimoniare questo momento, ma nella casa del Grande Fratlelo Chiara si sarebbe lasciata sfuggire un suo stato d’animo non buono. La sua speranza è che la fine del programma arrivi il prima possibile, ma nel frattempo ha fatto una richiesta specifica alla produzione.

Questo quanto avrebbe detto Chiara, secondo la ricostruzione di un’utente su X: “Per piacere fate finire ‘sto programma, non ce la faccio più. Grande Fratello, per piacere metti un po’ di Britney”, in riferimento sicuramente alla cantante americana Britney Spears e alle sue canzoni.

chiara "per piacere fate finire sto programma non ce la faccio più… grande fratello per piacere metti un po' di britney"

mood assoluto sta donna — spirilla (@spirilla__) March 22, 2025

Chiara è pure sotto stress perché è a rischio eliminazione. Lei potrebbe essere eliminata, essendo al televoto con Helena e Giglio.