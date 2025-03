Situazione turbolenta attorno al Grande Fratello, in vista del penultimo atto e della finale prevista per lunedì 31 marzo. A due giorni dalla semifinale del 24 marzo, c’è chi ha fatto sapere che potrebbe succedere di tutto nel momento in cui Helena non dovesse qualificarsi per l’ultima puntata e quindi essere estromessa dal gioco.

Assomigliano tanto a minacce verso il Grande Fratello le considerazioni di alcuni utenti, che adorano Helena e che non hanno intenzione di vederla eliminata. Se dovesse esserci la decisione choc di mandarla via, i suoi fan sarebbero pronti ad azioni che definire clamorose è poco.

Grande Fratello, cosa succede se Helena non va in finale: “Saranno guai”

I fan di Helena sono stati invitati a votarla in gran numero per evitare la sua eliminazione durante la semifinale del Grande Fratello. Ma c’è chi ha già paventato la possibilità che possa accadere di tutto, nel momento in cui Alfonso Signorini dovesse comunicare l’esito negativo del televoto e il suo addio.

Un’utente ha dunque scritto su X: “Scrivete al Grande Fratello e alla famiglia, a tutti. E anche ad Alfonso. Signori, se non fanno andare Helena in finale niente finale, ma solo guai. Vi prego, muoviamoci”. Dunque, i fan della brasiliana boicotterebbero l’ultima puntata e farebbero il casino per protesta contro la sua eliminazione.

Vi prego e se la fanno uscire veramente votiamo Helena forza e se e solo una tattiche x nn farla votare vi prego scrivete al Grande fratello e alla ménage famiglia e tutti e Alfonso signori che se nn fanno andare Helena in finale niente finale ma solo guai vi prego muoviamoci — Maria Pezza (@pezza_maria) March 22, 2025

Un’altra fan di Helena ha aggiunto: “Se lo fanno, succederà un casino così loro lo sapranno e forse avranno paura, quindi non la faranno uscire”.