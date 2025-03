Al Grande Fratello la tensione sta aumentando sensibilmente, anche perché ormai siamo vicinissimi alla fine. Lunedì 24 marzo ci sarà la semifinale, poi il 31 la finalissima. Nelle ultime ore Shaila si è scagliata contro Zeudi, infatti discutendone con Chiara ha praticamente mandato a quel paese la Di Palma e ha svelato tutti gli altarini.

Infatti, Shaila si sta innervosendo non poco per quanto sta facendo Zeudi al Grande Fratello. Ricordiamo che l’ex Miss Italia è già sicura di essere in finale, dunque l’ex velina di Striscia la Notizia ha rotto il silenzio sulla coinquilina e ha fatto intendere di aver ormai sgamato la sua strategia.

Grande Fratello, Shaila contro Zeudi: “Fan***, non glielo permetto”

Come si è potuto capire dal breve video diffuso sul social network X da alcuni utenti, Shaila ha rivelato davanti a Chiara di aver compreso cosa ha voglia di fare Zeudi. In vista dell’atto conclusivo del Grande Fratello, la modella starebbe cercando di approfittarsi della Gatta, ma quest’ultima non glielo permetterà.

Shaila ha esclamato: “Zeudi vuole vincere, si è capito. Che vinca, va benissimo, ma non sfruttando a me. Che vinca da sola, fan***“. Staremo a vedere se tra la Gatta e la Di Palma ci sarà un confronto nelle prossime ore, prima della prossima puntata programmata per lunedì 24 marzo.

zeudi di palma: miss italia ‘21 y terza finalista di grande fratello a 23 anni



shaila: gatta https://t.co/1QMzExHLlE — fera 49,2% (@zolkingdcxl) March 22, 2025

Lo scontro tra Shaila e Zeudi sembra ormai evidente, dunque pensare ad una pace in vista della finalissima sembra quasi utopistico.