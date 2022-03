Un paio di giorni fa Antonio Medugno è stato ospite di Casa Chi e oltre a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip ha parlato del rapporto nato con Nathaly Caldonazzo, un delle protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini e che ha visto la vittoria di Jessica Selassié.

“Se ho mai pensato di avere delle chance con Nathaly Caldonazzo? No. È sempre stato un rapporto di empatia. Lei mi ha dato sicurezza e forza. Le devo tanto perché mi ha accompagnato lei in questo percorso è stato un perno forte al GF Vip. Ci bastava solamente guardarci per essere più sicuri e tranquilli e non smetterò mai di ringraziarla”, ha detto l’ex gieffino.

Nathaly Caldonazzo è stata una delle grandi protagoniste del GF Vip 6. Entrata nel corso del programma, nonostante i pochi mesi trascorsi nella casa ha avuto modo di farsi notare dal pubblico per il suo carattere schietto e sincero. Come già aveva mostrato a Temptation island Vip, dove aveva partecipato con il compagno dell’epoca, la showgirl si è distinta per le sue liti e frecciatine con molte compagne di avventura.





In queste ore Nathaly Caldonazzo è tornata alla ribalta per un motivo molto curioso e sui social il suo nome è balzato sulle tendenze a causa del nuovo video di Miley Cyrus, cantante statunitense che in questi giorni si è esibita al festival Lollapalooza di Santiago del Cile. L’artista si è mostrata sul palco con un paio di occhialoni da sole a mascherina, caschetto biondo e tuta in pelle e molti utenti italiani hanno notato la grande somiglianza con Nathaly Caldonazzo.

#GFVIP: nathaly caldonazzo x miley cyrus caldonazza edit gemelle uguali pic.twitter.com/DZ6yqLSsO0 March 19, 2022

“La storia si ripete: dopo paul mccartney, miley cyrus è stata sostituita nientepopodimeno che da Nathaly Caldonazzo herself #gfvip”, “Ma perché Miley Cyrus si sta trasformando in Nathaly Caldonazzo?”, “#GFVIP: Nathaly Caldonazzo x Miley Cyrus Caldonazza edit gemelle uguali”, sono solo alcuni dei tweet pubblicati su Twitter, tra cui spuntano anche divertenti video e meme che mettono in risalto la somiglianza tra le due.