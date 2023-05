Nathaly Caldonazzo ha perso il televoto nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e così è stata costretta ad abbandonare Cayo Cochinos per trasferirsi sull’Isola di Sant’Elena. Ma non ha preso male l’isolamento, anzi. “Sono orgogliosa di essere qui. A me sembra più un premio che una punizione, stare qui, godermi proprio la natura, il rumore di questi uccelli meravigliosi. La mia solitudine, tanto alla fine mi sentivo sola anche lì, mi godo la mia isola dove nessuno mi guarda male, e nessuno parla male di me, continueranno a farlo magari lì ma non mi interessa”.

Ma presto potrebbe essere raggiunto da un altro o un’altra naufraga. Sono infatti finiti in nomination Andrea, Christopher e Cristina. Il verdetto finale del prossimo televoto lo conosceremo lunedì 8 maggio., quando sempre in prima serata e sempre su Canale 5 Ilary Blasi tornerà in studio per la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Ma torniamo a Nathaly Caldonazzo, che come detto è in isolamento.

Nathaly Caldonazzo troppo magra: “Quanti kg ha già perso”

Ai telespettatori dell’Isola dei Famosi ora preoccupa la sua “eccessiva magrezza”. Sotto ai post che riguardano la naufraga non è infatti raro imbattersi in messaggi del tipo “Come si fa a fare partecipare una persona già così magra in un posto dove non si mangia. Volete farla morire?”.

E ancora, il commento di un altro utente: “Raga ma Nathaly Caldonazzo è troppo magra… siamo al giorno 10 e le costole n’altro po’ escono dal corpo, mamma mia…”. Poi quelli che ricordano l’edizione del 2017, quando a Giulia De Lellis fu impedito di partire per l’Honduras perché, appunto, troppo sottopeso.

Sono trascorsi 10 giorni da quando i vip sono partiti per l’Honduras e come succede sempre i naufraghi sono già dimagriti. Ma Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un dimagrimento ‘estremo’, stando alle voci del suo peso attuale. Si dice che la showgirl sia partita con 60 kg per 177 cm di altezza e in 10 giorni avrebbe già perso 10 kg.