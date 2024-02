Mr. Rain, il suo vero nome è Mattia Belardi e si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a X Factor: era la settima edizione e si presentò in coppia con Osso. Dopo aver superato i provini rifiuta la partecipazione al programma: da quel momento è iniziata la sua carriera. Nel 2023 ha partecipato al 73esimo Festival di Sanremo con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto e poi è tornato a Sanremo 2024. All’esibizione hanno preso parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia.

Il 12 maggio è uscito il singolo La fine del mondo, cantato in collaborazione con Sangiovanni. Mr. Rain è un rapper e un beatmaker ed è uno degli artisti hip hop più noti della scena musicale italiana. Ha già collaborato con artisti come J-Ax e adesso il suo obiettivo è conquistare il pubblico di Sanremo. Non è la prima volta assoluta per lui all’Ariston: lo scorso anno, infatti, cantò il brano di Luigi Tenco, “Mi sono innamorato di te”, nella serata delle cover insieme a Highsnob e Hu.





Chi è Mr. Rain: anni, altezza, peso, fidanzata, vero nome

Nel 2015 Mattia Belardi pubblica il primo disco ufficiale autoprodotto: si intitola “Memories”. Questo progetto contiene “Carillon”, un successo da oltre 36 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2018 arriva il duetto con Annalisa in “Un domani”, brano da quasi 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’apice del successo arriva con i brani “Fiori di Chernobyl” e “9.3”, due canzoni che sono strettamente collegate nel senso che “9.3” il prequel con la storia d’amore che poi segnerà l’artista in “Fiori di Chernobyl”.

