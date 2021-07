Ballando con le Stelle scalda i motori per l’edizione 2021. Nessun cambio nella formula, protagonisti saranno un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi. Anche stessa giuria: van Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith torneranno anche in autunno.

E con un video simpatico Milly Carlucci ha fatto sapere che nel cast della prossima edizione non mancherà neanche Mariotto. E c’è già un primo concorrente ufficiale. Che concorrente: Morgan è stato confermato come protagonista dello show e sta già facendo parlare di sé. Perché ha deciso di rispondere alla frecciatina scagliata da Simona Ventura su Chi a proposito della sua partecipazione.

Morgan, il motivo del sì a Ballando con le stelle 2021

“Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo”, ha detto Simona Ventura. E Morgan ha deciso di risponderle con una lettera: “Carissima Simona Ventura, io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo. Però, quello che invece è appropriato, è che si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto”.







Nella lettera Morgan ha anche parlato dell’amarezza che prova per il presunto comportamento della Rai, che non gli affiderebbe un programma di musica nonostante le sue conoscenze. Lui si definisce “il più grande talent scout del mondo” del mondo per aver vinto 5 edizioni su 7 di X Factor (al quale ha partecipato come giudice). Ma su Ballando aggiunge che farà “imparare a parlare italiano alle persone, almeno. E poi magari qualche balletto riuscito potrei anche realizzarlo. Ma soprattutto farò cultura, che è il mio ambito”.

Infine, sempre nella famosa lettera a Simona Ventura, Morgan svela il motivo della sua partecipazione a Ballando con le Stelle: mantenere le sue figlie, Anna Lou, Lara e Maria Eco. “Lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle”.