Strani messaggi alla fine di ogni puntata del GF Vip 7. È mistero tra gli utenti del reality show che in queste ultime settimane si stanno chiedendo cosa stanno a significare quelle strane frasi al termine di ogni diretta. C’è chiaramente un Ester egg da risolvere ma per ora ancora nessuno sa dove la trasmissione di Alfonso Signorini voglia andare a parare. Ma cosa sta succedendo in pratica? Dopo la sigla e titoli di coda infatti, sullo schermo del tv appaiono delle strane citazioni trash relative agli anni scorsi del GF Vip.

Si tratta di indizi realizzati per i fan del reality che lo seguono fino a tarda notte. Si tratta di audio che sono a loro volta accompagnati da alcune immagine molto strane che mostrano frasi o immagini curiose della Casa. Nell’ultima puntata ad esempio è stato inquadrato uno schermo del computer con scritto: “Siamo certi che il Grande Fratello ci stia sfidando. Ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato”.

Strani messaggi alla fine di ogni puntata del GF Vip 7

E ancora: “La nostra squadra ha rivelato parte di un codice che riteniamo possa esserne la chiave. Rilasceremo la chiave appena possibile perché per decriptarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Un nostro insider sostiene che le citazioni inserite alla fine delle puntate siano legate al codice le risorse stanno aumentando”.

Nelle puntate precedenti invece si sono ascoltate queste citazioni divenute celebri col tempo:“A casa mia? A casa mia? A casa mia?” – Francesca De Andrè. “Le persone sono folli ragazzi, sono folli!” – Andrea Zelletta. “Io sono entrato chic ed esco chic” – Jonathan Kashanian. “Ma cosa ne sai della mia vita, cosa ne sai?” – Elisabetta Gregoraci. “Poraccitudine has no limits” – Asia Nuccetelli. “Esmeraaaaldaaaaa” – Alex Belli.

NINA MORIC: “UN PUROSANGUE NON FA MAI GARA CON I PONY”

Poi: “Ma posso stare dove voglio? Ma posso o no?” – Serena Enardu. “Ma qui io c’ho le emozioni veri, i miei amici hanno le emozioni veri. O vi svegliate o me ne vado!” – Filippo Nardi. “Quanti uccelli, cin! Avete visto quanti uccelli stanno in aria?” – Cristiano Malgioglio. Fino all’ultima di ieri sera: “Un purosangue non fa mai a gara con i pony” – Nina Moric. Cosa ci vogliono far capire? È ancora presto per dirlo.

