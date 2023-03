Attimi di tensione durante l’ultima puntata del GF Vip tra Sonia Bruganelli e Micol Incorvaia. L’opinionista ha deciso di schierarsi apertamente con Antonella Fiordelisi, oramai non ne fa più segreto a quanto sembra. La moglie di Bonolis ha sempre Micol e Tavassi nel mirino e non si tira mai indietro per una bella ramanzina (molto spesso senza diritto di replica). Sonia ha detto in diretta a Tavassi ad esempio: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality, ti inventi robaccia”.

Poco dopo se l’è presa anche con Micol per l’unico fatto di essere andata contro Antonella. Poco dopo la diretta però il dramma, la Incorvassi non prende bene tutte le offese e decide di fare una cosa molto triste: chiede di essere eliminata. Sfogandosi con Giaele De Donà ha detto di voler lasciare il GF Vip: “Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado“.

Micol Incorvaia vuole abbandonare il GF Vip

A quel punto Micol, ha confidato a Tavassi e Donnamaria: “Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo che ha detto quelle cose. Invece di dire ‘hai degli amici splendidi andate forte’ ha detto ‘tu stai cercando di coprire qualcuno’. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega”.

E ancora: “Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via. E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno”.

Edo a Micol: "Io sono dalla parte tua e tu dalla parte mia, siamo nella stessa squadra."



Poi conclude: “Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui lui (Tavassi) passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”. Sarà accontentata?

