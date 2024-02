Mirko e Perla, è successo sotto le coperte al Grande Fratello. Colpo di scena che nessuno, onestamente, si aspettava. Sopratutto in questi termini. Andiamo con ordine però. Sappiamo bene che Mirko è entrato in casa e resterà per qualche giorno. I due si sono avvicinati a livelli pazzeschi e nonostante abbiano trascorso molto tempo a parlare del passato e abbiano condiviso lo stesso letto per una notte, Mirko e Perla non sono riusciti a riaccendere la scintilla.

Parliamo del passato chiaramente. Ed è forse questo il motivo per cui il Grande Fratello ha deciso di far fare un ritorno a Brunetti, che è tornato nella casa proprio per San Valentino con l’intento di riconquistare la sua ex fidanzata. Nonostante i fan della coppia abbiano atteso il loro bacio per mesi, c’è stato un gossip molto chiacchierato che suggerisce che ciò sia già avvenuto. Ma attenzione, andiamoci piano e vediamo cosa hanno detto.





Mirko e Perla, è successo sotto le coperte al Grande Fratello

Mirko Brunetti, allora, parlando con con Letizia Petris e Paolo Masella ha dichiarato: “Ti devo baciare in confessionale per avere otto bottiglie? Non ho capito?! Sono tre mesi che non la bacio. Quindi se proprio la devo baciare non lo faccio così“. Chiaramente sui social sono impazziti tutti: “Oddio ma allora si sono baciati a novembre sotto le coperte!”, ha scritto un utente. E ancora: “Raga ha appena detto che l’ha baciata tre mesi fa! Quindi la notte sotto le coperte”.

*Mirko fa finta di darle un bacio*



P "Vi odio quando fate le finte"



*Mirko che subito si allontana e cambia espressione*



P "Fate perche Paolo fa sempre la finta del…"



MIRKO NEMMENO LA NASCONDE PIU LA GELOSIA #perlettipic.twitter.com/dFCOIsBDZ9 — |pinkypromise| ✨️ (@pinkypromise_8) February 16, 2024

Un altro dice: “Ti fai sgamare subito! Tre mesi che non la bacia, quindi l’ha baciata quando stava con Greta”. Poi ancora: “What?! Si sono lasciati a giugno, non da tre mesi, quindi si sono baciati al Grande Fratello”. E infine: “Ha appena detto che non la bacia da tre mesi, è successo, è successo, è successo!”. Ora, andando ad analizzare la situazione la frase ‘non la bacio da tre mesi’ corrisponde a una data specifica.

In che senso sono tre mesi che non la bacia?

Quindi penso sotto le coperte quando hanno dormito insieme a novembre #perletti — Sara (@Sara64230594) February 15, 2024

Perla Vatiero in effetti è entrata al Grande Fratello proprio 90 giorni fa. Era il 16 novembre e i due non hanno dormito nello stesso letto le prime notti. Non solo, se si fosse sentito qualche rumore di ‘pomiciata’ sotto le coperte, Signorini non avrebbe parlato d’altro per settimane, visto che non aspettava altro. Ma allora, dove si sono baciati?

