Milo Infante, la notizia arriva solo oggi. Il grande ed entusiasmante palinsesto della Rai sta andando incontro a diversi cambiamenti. Sono settimane che le pagine di gossip dedicate al mondo dello spettacolo e della televisione non fanno che approfondire il ‘caso’ del conduttore di Ore 14, programma di successo che è stato acclamato dal pubblico italiano a gran voce. Di contro un altro dato è balzato all’attenzione dei vertici: il calo vertiginoso di ascolti per Serena Bortone, che scende al di sotto di 2 milioni di spettatori. Ma qual è la situazione oggi? Milo Infante viene nuovamente tirato in ballo: la decisione su Ore 14 sembra essere quella definitiva.

Milo Infante promosso? La domanda ha accompagnato gli affezionatissimi telespettatori di Ore 14 da quando si prospettava all’orizzonte la possibilità di un salto di qualità per il padrone dei casa. Tante le voci di corridoio circolate di recente soprattutto in merito allo start previsto a giugno, ma anche sulla possibilità di seguire la messa in onda della trasmissione su Rai 2 oppure su Rai 1. La decisione, in tal senso, non poteva che spettare ai vertici.

Milo Infante promosso? La decisione sembra andare incontro a una conferma

Le ultime novità in merito al futuro televisivo di Milo Infante arrivano dal sito TvBlog. Sembra che tra Rai 2 e Rai 1, la decisione sia caduta sulla prima opzione. Ore 14 dovrebbe dunque tornare in diretta tv nella ‘casa’ di sempre a partire dal 29 maggio. Ma non solo. Stando a quanto appreso sul sito di approfondimento, rimasto ‘fedele’ a Rai 2, il conduttore potrebbe non escludere del tutto la possibilità di guidare un programma in prime time, simole a Quarto Grado.

In ogni caso, la notizia potrebbe andare incontro tra non molto a una conferma o una smentita, posto che a fine giugno dovranno essere presentati i nuovi palinsesti Rai. E a proposito di un altro caso tanto discusso, quello di Fabio Fazio, nelle ultime ore si sarebbe appresa una vera e propria indiscrezione bomba che tira in ballo Enrico Ruggeri. Infatti, intervistato a Un giorno da Pecora Rai Radio 1, Ruggeri ha affermato: “Se me lo proponessero vorrei un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura. Questo è il mio pane”.

Ed effettivamente Ruggeri ha guidato trasmissioni come Il bivio – Cosa sarebbe success se…, Quello che le donne non dicono e Mistero, Lucignolo 2.0, Musicultura e Una storia da cantare. “Il Messaggero dice che devo tornare in Rai con un programma, spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe, io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi”, ha aggiunto.