Milo Infante torna su Rai 2 con “Ore 14”. Sono giornate calde in quel di Viale Mazzini. I vertici Rai stanno organizzando il palinsesto della prossima stagione e tra addi, nuovi arrivi, conferme e ‘retrocessioni’ c’è tanta carne al fuoco. In queste ultime settimane si è parlato ad esempio del caso di Serena Bortone che col suo “Oggi è un altro giorno” è scesa sotto i 2 milioni di spettatori, ma soprattutto di Milo Infante e del suo programma.

Sono state tante le voci di corridoio circolate recentemente soprattutto in merito all’inizio del talk show pomeridiano di Milo Infante. Si è parlato a questo proposito di giugno. Inoltre è uscita fuori l’ipotesi di un trasloco di “Ore 14” da Rai 2 a Rai 1. Insomma si tratterebbe di una promozione niente male. Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata la conferma: il programma di Milo resta su Rai 2. Adesso a parlare è lo stesso conduttore Rai.

La conferma di Ore 14 e le prime parole di Milo Infante

Non solo “Ore 14” è stato confermato su Rai 2, ma si è scoperta anche la data di inizio, che è il 29 maggio. Resta il dubbio sulla durata. Negli ultimi tempi infatti il programma ha subito diverse modifiche, è stato ridotto, ma nonostante ciò gli ascolti sono costantemente cresciuti fino a raddoppiare negli ultimi mesi. Non si sa però se il programma di attualità e approfondimento di casi di cronaca durerà fino alle 15:25. Quel che è certo è che la squadra non subirà grandi modifiche.

Con un messaggio sui social Milo Infante ha dato la notizia più attesa all’affezionato pubblico: “Cari amici, Ore 14 torna in diretta lunedì 29 maggio fino al 30 giugno. E dall’11 settembre per tutta la stagione. Noi ci saremo, e voi? Grazie”. Tra i primi a rispondere c’è proprio Monica Setta, opinionista fissa nel programma di Rai 2: “Anche noi ❤️❤️❤️”. E, come potete vedere voi stessi leggendo i commenti al post, i telespettatori sono entusiasti di questo annuncio.

Proprio in merito alla durata di Ore 14 una follower commenta: “Spero che a settembre vi diano più ore!!!😍”. Altri sono al settimo cielo: “Che bellissima notizia il ritorno di settembre ci saremo anche noi… Grazie a te e la redazione” e “Ma finalmente!! Questa stagione è stata un’odissea, per questo programma, sempre soggetto ad interruzioni o ritardi di messa in onda!”. Uno spettatore afferma: “Miglior programma Rai in onda attualmente. Professionalità, serietà e soprattutto verità: voi siete il giornalismo italiano ben fatto e di livello. Solo tanti complimenti”.

