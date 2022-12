“È morto, ci ha lasciato”. Ballando, l’annuncio di Milly Carlucci gela tutto lo studio: lacrime e applausi

Milly Carlucci, l’annuncio in diretta tv a Ballando. Una puntata quella del talent show che non poteva che concludersi lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La conduttrice si è mostrata con occhi commossi dopo essersi avvicinata al regista, al cameraman e ai tecnici e aver ricordato la dolorosa scoparsa del collega.

Il triste annuncio di Milly Carlucci a Ballando. Momenti di svago nel corso del talent show più seguito di sempre, ma anche attimi di forte commozione durante il ricordo di chi non c’è più. Milly Carlucci ha infatti voluto ricordare con occhi commossi la prematura scomparsa del collega e tecnico del suono: “Un abbraccio alla famiglia di Alessandro Galafati tecnico del suono nostro che ci ha lasciato purtroppo. Abbracciamo tutti insieme i nostri amici e compagni di lavoro”.

Un momento televisivo commovente per tutti e il lungo abbraccio tra i componenti dello staff del programma hanno sigillato per sempre la memoria del caro professionista venuto a mancare all’affetto di tutti. Ovviamente, in seguito all’annuncio della conduttrice, anche giurati, opinionisti e pubblico non potevano che omaggiare con un lungo applauso di supporto e vicinanza. (“Cosa penso di Selvaggia”. Ballando, Milly Carlucci si sbottona sulla giudice più chiacchierata).

La conduttrice ha sempre avuto a cuore la buona riuscita del programma, resa tale anche grazie alla collaborazione di uno staff professionale e complice: “Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”, ha affermato prima della finale la conduttrice parlando del suo talent.

E a proposito delle polemiche che hanno animato l’edizione del 2022: “Tutti contro Selvaggia? No, no. Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa. Siamo variegati, è la nostra ricchezza”.