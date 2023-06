Sono tanti i conduttori e conduttrici al centro di voci sul loro futuro, infatti la Rai è in costante movimento e sta cercando di mettere a punto la squadra che affronterà la prossima stagione televisiva. Archiviati gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata e in attesa di scoprire cosa succederà a Serena Bortone, c’è una novità importante su Milly Carlucci. Infatti, è in lizza per un’altra trasmissione tanto attesa da milioni di telespettatori della tv pubblica.

Milly Carlucci potrebbe essere scelta per una nuova trasmissione, dunque si aggiungerebbe un ulteriore impegno professionale per la presentatrice. Intanto, a proposito della prossima edizione di Ballando con le stelle, lei ha rilasciato un’importante intervista a Francesca Fialdini: “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata”. Quindi, ci sono ancora tanti dubbi sul futuro dei giurati.

Milly Carlucci, per lei all’orizzonte una nuova storica trasmissione

La Rai avrebbe deciso di puntare sulle sue qualità lavorative per affidarle una storica trasmissione, che ritornerà ad essere mandata in onda dalla tv di Stato. Ci sono però delle variazioni per quanto concerne le date, infatti pare che questo programma non avrà come start il 9 settembre, come si era detto precedentemente, ma dovrebbe slittare al gennaio 2024. E per lei si tratterebbe di un ritorno davvero in grande stile.

Il sito TvBlog ha annunciato che Milly dovrebbe condurre la prossima edizione di Miss Italia. Ma non ci saranno stravolgimenti per quanto riguarda il suo lavoro, infatti il concorso di bellezza sarà una cosa in più che farà e non toglierà spazio agli altri programmi. Quindi, sono confermatissimi Ballando con le stelle e anche la nuova edizione de Il cantante mascherato, nonostante quest’ultimo non abbia ottenuto ascolti particolarmente alti.

Miss Italia è già stato presentato da Milly Carlucci nel 2009 e nel 2010. Il concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani è però andato in onda solamente online negli ultimi anni, ovvero dal 2020 al 2022. In precedenza, dopo la Rai, dal 2013 al 2018 se n’era occupato La7.