Milly Carlucci, rivelazione bomba sul prossimo “Ballando con le Stelle“. La popolare conduttrice e il suo staff sono all’opera per confezionare la nuova edizione del programma in onda su Rai 1. Come tutti sanno ci sono diverse coppie composte da un vip e un ballerino professionista che si sfidano nel ballo, dal latino-americano al tango ed altri generi. Proprio nelle ultime settimane si è parlato molto delle novità che dovrebbero arrivare con la nuova stagione.

Intanto si è parlato della data di inizio che dovrebbe essere sabato 21 ottobre 2023, con lo show di Milly Carlucci che continuerà ad essere l’appuntamento fisso del sabato sera sulla prima rete pubblica. Grande attesa per la scelta dei concorrenti, si era vociferato ad esempio del colpaccio della conduttrice. Parliamo di Marcell Jacobs e della moglie che dopo aver partecipato come ospiti potrebbero gareggiare con le altre coppie. Poi si è parlato della giuria ed è stata la stessa Milly Carlucci ad intervenire per fare chiarezza.

La ‘bomba’ di Milly Carlucci sulla giuria di Ballando

“Sono state dette molte cose – ha affermato Milly Carlucci, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a Ruota Libera – ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata“. In particolare la giurata più ‘a rischio’ sarebbe quella Selvaggia Lucarelli che col suo piglio e il suo stile divide spesso il pubblico. Tante volte nell’ultima edizione – e non solo – la giornalista è finita al centro di polemiche e scontri con i colleghi. Perfino con la stessa Milly è sembrato che il rapporto fosse diventato teso.

Adesso a mettere in puntini sulle i è proprio Milly Carlucci che, parlando della nuova edizione di Ballando con le Stelle ha spiegato perché la giuria non è ancora stata confermata: “Semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto”. Insomma, al momento la priorità è la scelta dei concorrenti che comporranno le coppie in gara. Solo in un secondo momento toccherà ai giurati.

Quindi che fine faranno Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino? Difficile rispondere adesso. La cosa strana, o curiosa fate voi, è che Selvaggia Lucarelli in un’intervista a Chi ha spiegato: “Sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose. Ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata”. Dunque è confermata o no? Bah, staremo a vedere…

