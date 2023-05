Ballando con le Stelle, gioia vera per Milly Carlucci. La conduttrice Rai è alle prese con l’allestimento della squadra per la prossima edizione del suo popolare e seguito talent show riservato ai vip. Lo conoscete no? Personaggi del mondo dello spettacolo, attori e cantanti e compagnia si sfidano a passo di danza e balli i più diversi. Seguiti da ballerini professionisti si scatenano e ballano, litigano con la giuria e si innamorano. Insomma, uno show esagerato.

Come esagerato è il colpo messo a segno dalla bionda conduttrice che da anni accompagna e conquista il pubblico italiano. Lui è un atleta formidabile, un autentico portento, diciamola tutta: è un vero e proprio missile terra terra che non si ferma di fronte a nulla. Figurarsi se gli mette paura mettersi le scarpine da tip tap. O indossare tacchi stile tango. È un tipo abituato a lottare fin da quando è piccolo. E ha vinto, eccome se ha vinto.

Milly Carlucci festeggia: l’atleta top a Ballando con le Stelle

A rivelare la clamorosa indiscrezione è il solitamente ben informato Alberto Dandolo che sul magazine Oggi spara: Marcel Jacobs a Ballando con Stelle. L’uomo più veloce del mondo, il record di 9 secondi e 58 centesimi spetta ancora al giamaicano Usain Bolt, ma lui è il detentore dei 100 metri piani conquistati a Tokyo 2020 (9,80 secondi). E presto potremmo vederlo diventare campione pure a Ballando.

D’altronde Marcel Jacobs è già stato a Ballando con le Stelle, ma ‘solo’, si fa per dire, come ospite d’onore. Insieme alla moglie Nicole i due hanno incantato e la giurata Selvaggia Lucarelli aveva fatto questa previsione: “Devi sapere che tra un centinaio d’anni, quando lascerai lo sport, Milly ti farà non sai quante telefonate per chiederti di partecipare come concorrente”.

E beh, Selvaggia ci è andata vicina. Marcel Jacobs non ha smesso di fare sport, pardon di volare sulle piste rosse. E non sono manco passati cento anni. A dirla tutta sono passati sono alcuni mesi visto che era il novembre scorso. Dove eravamo rimasti? Ah già, Milly Carlucci a caccia di nuovi talentuosi vip da inserire nel suo prossimo Ballando con le Stelle. Tra i papabili, anzi, ormai è quasi fatta, sembra esserci lui: l’uomo più veloce del mondo. La conduttrice è davvero riuscita ad acchiapparlo? Staremo a vedere.

