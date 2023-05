In questi ultimi giorni, sul web, è avvenuta la diffusione di un’intervista falsa fatta alla nota conduttrice di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, dopo aver appreso la situazione, ha deciso di sporgere denuncia, rivolgendosi al suo legale Giorgio Assumma. Il tutto sarebbe avvenuto per poter promuovere un integratore alimentare, a cui sono state attribuite delle qualità terapeutiche miracolose nel curare una malattia che, secondo le dichiarazioni nell’intervista, la Carlucci avrebbe da diverso tempo.

Difatti, in questa intervista falsa, Milly fa riferimento ad una malattia con la quale convivrebbe da molti anni, alla quale nessuno è mai riuscito a dare una cura definitiva. Nella nota il legale scrive: “La Carlucci confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cure costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti“. Ciò sarebbe avvenuto per spacciare l’integratore in questione come unico trattamento risolutivo alla malattia citata.

Intervista falsa a Milly Carlucci: la conduttrice sporge denuncia

La malattia di cui Milly Carlucci parla, nell’intervista falsa, è l’incontinenza urinaria e tale integratore alimentare non solo farebbe dei miracoli al riguardo, ma preverrebbe anche le conseguenziali forme di cistiti e tumori. Dopodiché l’autrice rivolge un consiglio a tutte le donne che soffrono della medesima malattia, ovvero di acquistare lo stesso prodotto farmaceutico. Continua poi affermando che in questo modo qualsiasi disturbo troverà soluzione in un tempo brevissimo. Date le circostanze, Milly ha fermamente deciso di agire tramite una denuncia.

Il legale Assumma ha anche precisato che, per far sì che la falsa notizia avesse maggiore attendibilità, è stata introdotta con il marchio di Rai News. Lui dichiara: “Di fronte a questo grave tentativo di approfittare della credulità del vasto pubblico che ammira la Carlucci, saranno esercitata varie azioni urgenti, a tutela non solo della verità dei fatti e della serietà della Carlucci, ma anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato”.

Nell’intervista falsa è stata inoltre fatta una critica nei confronti di svariati medici, i quale non avrebbero saputo dare una giusta cura alla malattia. Per questo Giorgio Assumma aggiunge nella nota: “Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”.