Ballando con le stelle, cantiere già aperto quando mancano ancora molti mesi alla nuova edizione; tante, del resto, le questioni che Milly Carlucci è chiamata a risolvere prima del via: su tutte la presenza di Selvaggia Lucarelli sulla quale, dopo le chiacchiere, la conduttrice è intervenuta in maniera definitiva. L’occasione è stata un’intervista al settimanale Chi durante la quale, tra le altre cose, ha parlato anche del cast: “punterà su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi”.



E non solo, ha parlato anche della possibilità di vedere Barbara D’Urso dietro il bancone di Ballando: “Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme”.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci conferma Selvaggia Lucarelli



Poi, finalmente, Milly Carlucci ha parlato del futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giornalista, nel corso della scorsa edizione, era finita sotto accusa per colpa di certe posizioni e per il suo atteggiamento quando si trattava di valutare il fidanzato Lorenzo Biagiarelli per il quale finì per scontrarsi sia con i colleghi che con il pubblico stesso.



Di lei oggi Milly Carlucci dice: “Selvaggia fa parte della migliore giuria della tv, e lo dico anche con una specie di orgoglio materno che forse vede “ogni scarrafone bell’ a mamma sua”. Ma ho girato molti programmi all’estero e lì i giurati hanno autori che scrivono loro le battute, mentre i nostri giurati sono liberi di esprimere loro stessi, con l’unico limite di tener presente che sono in prima serata su Rai Uno”.



E ancora: “Se hanno fatto discutere sarà per aver detto cose di un certo spessore. Anche se poi è vero che, a volte, in Italia tendiamo in tanti a fare polemiche o a dividerci in tifoserie, persino quando si tratta solo di passi di cha cha cha”. Insomma, Milly Carlucci sembra confermare la presenza di Selvaggia Lucarelli anche per la prossima stagione.