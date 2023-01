Selvaggia Lucarelli, la festa del figlio Leon Pappalardo. Un traguardo importante per il figlio della giornalista italiana che ha festeggiato i suoi 18 anni circondato dall’amore dei suoi cari. Le foto ritraggono ogni momento della festa in famiglia e per il party il neo-diciottenne ha davvero avuto la fortuna di trovare i suoi affetti tutti presenti. Dalla mamma al papà, passando anche da Lorenzo Biagiarelli, compagno della giornalista e giurata di Ballando.

Selvaggia Lucarelli festeggia il figlio Leon. Un party che ha visto riunirsi l’intera famiglia. Presente mamma Selvaggia, papà Laerte Pappalardo, 46 anni, la nuova compagna Laura de Gaetano, L orenzo Biagiarelli, il compagno della giornalista. Ma anche la fidanzata di Leon, Chiara Pollio, 19 anni, scrittrice e blogger, l’amato zio Fabio, fratello di Selvaggia Lucarelli, creatore del brand abbigliamento Colour Armada, booking manager, fashion designer.

Selvaggia Lucarelli festeggia il figlio Leon: “Famiglia allargata”

“Selvaggia Elle e la famiglia allargata. (da sinistra abbiamo zio Fabio, Lorenzo, Laura, Laerte). Chiara e il festeggiato che accenna perfino un’idea di sorriso ‘spaccano’ in prima fila”, questa la didascalia a corredo delle foto che immortalano la festa di compleanno. Un tono ironico tra scatti che mostrano brindisi, abbracci e sorrisi sinceri. Tutti insieme dunque al The Sanctuary, spazio eventi nell’ex stazione ferroviaria di Lambrate a Milano, che vede a capo della gestione zio Fabio inaugurato dopo tanta attesa e sacrifici nel mese di febbraio del 2021. (“Bello spavento”. Momento terribile per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli).

Ad oggi i fan hanno avuto modo di apprendere che tra Selvaggia e Laerte i rapporti sono tornati a essere armoniosi. L’unico figlio del cantante Adriano Pappalardo ed ex concorrente dell’Isola dei famosi nel 2011 ha conosciuto la giornalista nel 2003 quando il padre ha preso parte al reality mentre Selvaggia ricopriva il ruolo di opinionista del programma. Le nozze tra i due sono arrivate il 15 luglio 2004 con rito civile.

Un matrimonio che è poi andato incontro al capolinea nel giugno del 2007. Da quel momento tra i due ha avuto inizio una vera e propria battaglia legale che nel tempo si è placata. E la prova del nove è arrivata ancora oggi, quando mamma e papà sono apparsi felici per il loro Leon e con i rispettivi nuovi compagni al loro fianco.