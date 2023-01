Paura per Selvaggia Lucarelli. Protagonista indiscussa di Ballando con le stelle nel ruolo di giudice, la giornalista italiana è andata incontro a una disavventura. Tutto sarebbe accaduto proprio in un momento che doveva essere di relax e spensieratezza in compagnia del compagno Lorenzo Biagiarelli e in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Disavventura per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La coppia aveva deciso di salutare l’Italia per alcuni giorni e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno lontano da flash e clamore mediatico. Per farlo, la coppia ha scelto il Nepal come meta dei festeggiamenti di Capodanno. Ma nel bel mezzo della vacanza sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe messo in panico tanto la coppia quanto i fan che hanno appreso la notizia.

Secondo quanto riferito dagli stessi, proprio durante uno spostamento di 93 km da Katmandu a Chitwan, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo si trovavano a bordo di un aereo quando avrebbero vissuto momenti di panico a causa dei turbolenze e vuoti d’aria. Un volo durato appena 20 minuti che però avrebbe scosso i loro animi in particolar modo quello di Lorenzo Biagiarelli. (“Hanno già avvisato il mio agente”. Ballando, la verità su Selvaggia Lucarelli).

“Dopo 10 minuti l’aereo incontra qualche cumulonembo per cui iniziano vuoti d’aria e tanti saluti”, sono state le parole di Selvaggia che poi ha tentato di smorzare la tensione con un pizzico di ironia: “Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il suo ca***to”. Una disavventura che però ha avuto un lieto fine. La coppia, ad eccezione di qualche momento di panico, ha poi proseguito la vacanza all’insegna del divertimento e della scoperta delle meraviglia del luogo.

E nel corso del programma condotto da Milly Carlucci, com’è noto, Selvaggia Lucarelli non ha mai avuto le cose facili. Infatti dopo la finalissima del 23 dicembre, le parole di Guillermo Mariotto sul conto della giurata avrebbero creato non poco rumore. Il collega della giornalista avrebbe esternato il suo punto di vista sulla colonne de Il Corriere: “Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure – argomenta Mariotto -. Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”.