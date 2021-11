“Ora è ufficiale”. Michelle Hunziker può festeggiare: la bellissima notizia è realtà

Splendida notizia per Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva non può che sorridere e festeggiare un qualcosa che probabilmente sperava di ottenere. A quanto pare, le sue doti professionali e umane non sono solamente apprezzate da migliaia e migliaia di follower che la seguono sui social e da milioni di telespettatori. Anche i vertici di Mediaset lo hanno ormai compreso e stanno decidendo di puntare fortemente su di lei. E stavolta con un’offerta davvero irrinunciabile.

Recentemente la svizzera si è nuovamente soffermata sull’ex marito Eros Ramazzotti: “Lui è arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili. A nove anni, guardando la televisione, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora. E mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”. Invece anni dopo è davvero successo tutto quello che aveva sognato, con le nozze con l’artista e la nascita poi della primogenita Aurora Ramazzotti.

Domenica 31 ottobre Michelle Hunziker ha iniziato nuovamente la sua avventura televisiva con ‘All Together Now’. Chi vincerà il programma si porterà a casa la bellezza di 100 mila euro e chi risulterà essere un’autentica rivelazione otterrà invece 15 mila euro. Tutti sono adesso in attesa di apprezzare il secondo appuntamento di domenica 7 novembre. Intanto, è stata comunicata la data della finale della trasmissione: il vincitore sarà omaggiato il 19 dicembre su Canale 5. Ma c’è un’altra news ad averla entusiasmata.





I vertici di Mediaset si attendono grandissimi risultati da ‘All Together Now’, ma hanno già voluto premiare la presentatrice con una splendida novità. Infatti, sarà proprio Michelle Hunziker la grande protagonista di Natale su Canale 5. Nella giornata del 25 dicembre sarà infatti mandato in onda uno speciale, che si chiama ‘All Together Now Kids’. Saranno quindi i bambini ad esibirsi e a cantare. A rivelare il palinsesto del ‘Biscione’ per le festività natalizie è stato l’informatissimo sito ‘DavideMaggio.it’.

Nella prima puntata di ‘All Together Now’ c’è stato uno scontro tra Anna Tatangelo e J-Ax. Lei ha detto: “Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A stiamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali”. E il rapper: “So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali”.