Michelle Hunziker è tornata in tv con All Together Now, lo show che mette al centro dell’attenzione la passione per la musica e vede la sfida di tredici concorrenti che con voce e talento si battono per accaparrarsi il ricco montepremi in palio. E oltre al famoso muro composto da 100 personaggi, esperti del mondo della musica e dello spettacolo a vario titolo, non manca una giuria d’eccezione.

È composta da artisti molto amati dal pubblico come Anna Tatangelo, J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone. Domenica 7 novembre 2021 è andato in onda il secondo appuntamento dello show e ancora una volta Michelle Hunziker è riuscita a conquistare tutti.

Michelle Hunziker, il look e il prezzo a All Together Now

Non solo con il suo brio e la sua personalità scoppiettante che rende ogni puntata una festa, Michelle Hunizker dà anche lezioni di stile. Intanto ha ceduto a uno dei trend di stagione in fatto di capelli: dopo anni e anni di chioma lunga la conduttrice è sì rimasta fedele al biondo platino ma ha dato un taglio netto e ora sfoggia un bob che le sta d’incanto.





Per la seconda puntata di All Together Now Michelle Hunziker ha scelto il nero e indossato un abito senza spalline, con corpetto strutturato, profonda scollatura e schiena scoperta. Un vestito a tubino molto aderente e lungo fino alle caviglie che è firmato Toptrend. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 410 euro.

Ma non è finita qui perché la padrona di casa ha poi reso l’outfit ancora più sexy e ricercato con accessori brillanti. Michelle Hunziker non ha rinunciato a vertiginosi tacchi a spillo e sfoggiato un paio di sandali argentati con un dettaglio gioiello sul collo del piede. Anche qui brand e prezzo: sono di Cesare Paciotti e online sono venduti a 550 euro.