Michelle Hunziker, lontana dal marito per circa un mese. Il motivo esce allo scoperto solo oggi. Tante le voci che come sempre si inseguono quando di mezzo c’è un amore grande come il loro. Basta davvero poco per sollevare i dubbi su una crisi di coppia, come è accaduto nella più recente circostanza che avrebbe visto Michelle lontana da Bergamo.

Il loro nido d’amore è ormai la città di Bergamo, dove Michelle condivide dunque la sua quotidianità familiare e di coppia. Eppure non è passata inosservata la sua assenza da casa. La conduttrice, negli ultimi tempi, è stata spesso avvistata a Roma, dunque lontana da Tomaso Trussardi e dalle figlie Celeste e Sole.

Fino ad oggi la sua è stata vista come una “assenza giustificata”, ma tra pettegolezzi che avrebbero messo di mezzo anche una crisi di coppia, c’ha pensato il magazine Chi a spazzare via ogni dubbio a riguardo della “vita romana” condotta in queste settimane. Nulla di preoccupante, fortunatamente, perché la conduttrice è volata verso la Capitale per motivi del tutto professionali.





In vista della nuova edizione di All Together Now, Michelle Hunziker non poteva saltare l’impegno preso, ed ecco spiegato il motivo della sua assenza da Bergamo. D’altronde questa notizia lascia tirare un sospiro di sollievo e riporta alla mente quando, con il sorriso sempre pronto e in bella vista, la conduttrice ha affermato ironicamente solo alcuni mesi fa: “Sono vaccinata anche contro il gossip, non solo contro il coronavirus”.

Nessuna crisi di coppia, anzi. Michelle e Tomaso dal 2011 ad oggi non hanno fatto altro che restare uniti e rafforzare sempre il loro amore. Non solo il coronamento del sogno di nozze nel 2014, ma anche una vita di coppia resa più coesa grazie all’arrivo di Sole e Celeste. La scelta dei loro nomi non sembra essere una casualità in merito a un amore che continua a procedere sotto i più sereni cieli.