La terza puntata del Serale di Amici 24 si è appena conclusa e, purtroppo, è arrivato il momento dell’eliminazione per uno degli allievi in gara. A dover lasciare la scuola questa sera è stato Luk3, che ha perso il ballottaggio contro TrigNO, ancora in corsa per la vittoria. È stata una serata carica di emozioni su Canale 5, culminata con l’annuncio di Maria De Filippi che ha sancito l’uscita ufficiale del cantante, allievo di Lorella Cuccarini.

Il percorso di Luk3 all’interno del talent show è stato piuttosto accidentato. Il cantante ha vissuto diversi momenti di difficoltà, tanto che anche Maria De Filippi era intervenuta. Ora, però, non ci saranno più possibilità per lui. Poco dopo il verdetto, il giovane ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Witty, parlando a caldo di questa esperienza che, seppur breve, ha lasciato il segno.

Leggi anche: “Andate a chiamare Maria”. Amici 24, l’allievo crolla di schianto: è un momento durissimo





Le parole di Luk3 subito dopo l’eliminazione da Amici

“È finita questa esperienza – ha detto Luk3 – Mi dispiace lasciare tutti. Però per quanto riguarda la musica so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera. Da domani starò in studio a fare musica. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita”.

“Mi sono presentato ai casting senza aspettative – ha proseguito il classe 2007 di Marcianise – Penso che ho affrontato tante sfide, letteralmente, ma mi è servito tutto. Questa scuola mi ha insegnato a lavorare tutti i giorni e a perseguire qualcosa in maniera totale. È un’esperienza che ti insegna cos’è il sacrificio”.

Prosegue il cammino Antonia, una delle favorite per la vittoria finale, che ha vinto il duello con Nicolò. Staremo a vedere se i pronostici saranno rispettati: per ora vale la pena sottolineare che proprio Luk3 era uno dei più quotati, ma non ce l’ha fatta. Mai come quest’anno il Serale si presenta incerto e tutti gli allievi ancora in gara hanno la possibilità di trionfare.

“Sorpresa, ci sono anch’io”. Amici 24, dopo una lunga assenza torna un ex volto noto