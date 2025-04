Amici 24 sta entrando nel vivo. Sabato prossimo è in programma la terza puntata del serale ed i colpi di scena non mancheranno. Intanto le indiscrezioni (la puntata è stata registrata ieri) riportano che ci sarà un’ospite speciale. Dopo qualche anno di assenza tornerà una vecchia conoscenza del programma. Di chi parliamo, di una cantante affermatissima uscita proprio da Amici, e presto mamma.

A dare notizia era stata proprio lei. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”, ha scritto la futura mamma, rivelando anche il nome scelto per la bambina: Penelope.





Amici 24, Alessandra Amoroso torna al serale

L’indiscrezione sulla gravidanza era già trapelata qualche giorno prima grazie a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che aveva parlato della dolce attesa di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore. Alessandra, con un mini pancione, sarà ad Amici per cantare per la prima volta live il suo nuovo singolo Cose Stupide, uscito oggi venerdì 4 aprile.

Racconta Today: “Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO, Cose Stupide è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire”.

E ancora: “Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina”. Sono passati esattamente 16 anni dal giorno in cui la carriera di Alessandra Amoroso spiccava il volo. Il 24 marzo del 2009, infatti, la cantante vinceva “Amici di Maria De Filippi”.