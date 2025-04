Sale l’attesa per il nuovo appuntamento con il Serale di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Domani sera, su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata, ma sul web iniziano già a circolare indiscrezioni importanti. Secondo quanto riportato da SuperGuida TV e Amici News, sono stati rivelati i nomi dei due allievi che hanno dovuto abbandonare il programma, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

La serata si è aperta con il confronto tra i due team più agguerriti: gli Zerbi-Cele e i Petti-Letti. Una sfida ad alta tensione che ha visto trionfare la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I perdenti, ovvero il team composto da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, hanno dovuto affrontare una dura eliminazione. Al ballottaggio sono finiti Francesca, Nicolò e TrigNo. Tra i tre, il primo a salvarsi è stato Nicolò, mentre per Francesca e TrigNo è arrivato il momento della verità.

Amici, i nuovi eliminati del serale: chi sono

I giudici, con grande rammarico, hanno deciso di eliminare Francesca. Per lei, però, non sono mancati momenti emozionanti e sorprese che le hanno permesso di lasciare il programma con il sorriso. La seconda sfida della serata ha visto nuovamente gli Zerbi-Cele imporsi, confermando la loro supremazia in questa fase del talent. Ancora una volta Nicolò e TrigNo si sono ritrovati a duellare, e quest’ultimo è finito nuovamente a rischio eliminazione. La pressione è aumentata, lasciando intravedere un destino incerto per il giovane concorrente.

Ma il colpo di scena è arrivato durante la terza e ultima manche. Gli Zerbi-Cele hanno affrontato il team Cucca-Lo in una sfida che si è conclusa con un netto 2-0. A finire al ballottaggio questa volta sono stati Francesco e Senza Cri. A sorpresa, a dover lasciare momentaneamente il palco è stata proprio la cantante, che è diventata così la seconda eliminata provvisoria della serata.

La tensione è salita alle stelle quando, come da tradizione, tutti gli allievi sono rientrati in casetta. È lì che è stato svelato il verdetto finale: chi tra TrigNo e Senza Cri avrebbe dovuto lasciare definitivamente il sogno di Amici. Secondo alcune fonti vicine alla produzione, sarebbe stata proprio Senza Cri a ricevere il verdetto più amaro. Dopo una corsa intensa e ricca di emozioni, la cantante avrebbe dunque dovuto dire addio alla scuola più famosa d’Italia. Un epilogo inaspettato per una puntata che si preannuncia carica di pathos e colpi di scena.