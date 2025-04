Nella puntata odierna del daytime di Amici 24, il pubblico è stato testimone di un momento particolarmente intenso e delicato che ha visto protagonista Antonia, allieva della squadra di Rudy Zerbi. La giovane cantante è stata convocata in sala canto senza alcuna spiegazione, alimentando in lei un’inevitabile tensione. Una volta entrata, Antonia ha subito mostrato un certo timore, guardandosi attorno spaesata, finché la voce rassicurante di Maria De Filippi ha spezzato il silenzio, permettendole di tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice ha voluto sin da subito rassicurarla, spiegando che l’incontro serviva solo a scambiare qualche parola, senza alcuna sorpresa spiacevole.

Maria ha introdotto la conversazione proponendo alla ragazza di guardare insieme alcune immagini, tratte da un confessionale in cui Antonia si era lasciata andare a un’intima riflessione sul proprio percorso nella scuola. La giovane artista ha raccontato di non riuscire a vivere con serenità quest’esperienza, troppo spesso sopraffatta da dubbi e pensieri. “Ho sempre mille pensieri: se sto facendo bene, se ho sbagliato, se sono piaciuta. E poi ci sono i momenti di down”, ha confidato. Un racconto sincero, quello di Antonia, che ha messo a nudo le sue fragilità e il peso emotivo che l’accompagna sul palco.





La conduttrice, con la sua consueta sensibilità, ha invitato Antonia a prendere il mappamondo fuori dalla sala, un gesto simbolico prima di mostrarle la registrazione della sua recente esibizione con la cover Averti addosso. Di fronte alle immagini, Antonia ha ammesso che, sebbene le piaccia rivedersi, sente di poter fare molto di più. Ha poi rivelato un passato difficile nel credere in sé stessa: “Per 19 anni, prima di venire qui, dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente. Mi sembrava impossibile. Qui ho iniziato a pensare che potevo avere un senso”.

Il dialogo si è fatto ancora più toccante quando Maria De Filippi le ha chiesto, quasi di colpo: “Ti vuoi un po’ bene?”. La risposta di Antonia è stata schietta, priva di maschere: ha ammesso che se così fosse, probabilmente il suo percorso mentale sarebbe meno faticoso. Ha confessato di avere paura di perdere momenti e sensazioni, di non saper gestire le cose che finiscono, e soprattutto di non saper stare da sola. “Credo sia grave, perché devo imparare a convivere con me stessa. Ci sono giornate in cui non ci riesco”, ha spiegato con commovente lucidità.

Antonia mette a nudo le sue emozioni 💛 #Amici24 pic.twitter.com/hGE1ivZi04 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2025

Nel prosieguo della chiacchierata, Antonia ha lasciato trasparire tutto il suo dolore e la sua speranza insieme, confessando che spesso le viene da piangere per la gioia di poter cantare. Ma a trattenerla è una voce interiore che le dice di non meritare le cose belle che le accadono. Maria De Filippi ha concluso l’incontro invitandola a lavorare su questo lato del suo carattere, perché imparare ad accettarsi e ad apprezzarsi sarà fondamentale non solo per la carriera artistica, ma anche per la sua serenità personale. Un momento televisivo che ha emozionato e fatto riflettere, mostrando quanto dietro le luci del palco ci siano spesso anime in cerca di luce dentro sé stesse.