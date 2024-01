Amici, nuove indiscrezioni sull’addio di Mew e Matthew. In questi giorni si è molto parlato dell’abbandono dei due allievi dal programma di Maria De Filippi. Tante le ipotesi fatte, ma il mistero è rimasto fitto. Anche perché la redazione del talent show, probabilmente per rispettare la loro privacy, ha deciso di non spiegare cosa ci fosse dietro quei “motivi personali” annunciati nel comunicato ufficiale. Adesso si inizia a scoprire qualcosa.

C’è chi ritiene che i due giovani se ne siano andati perché “Dentro la scuola non potevano amarsi liberamente” (versione riportata anche da DiPiùTv, ndr). Addirittura è spuntata fuori anche l’ipotesi della gravidanza, ma questa notizia è stata presto destituita di ogni fondamento. Si è poi scoperto che Mew soffriva da tempo di attacchi di panico, mentre Matthew ha più volte manifestato il suo disagio. Ora escono fuori nuove indiscrezioni sui veri motivi dell’addio.

Chi ha lasciato la scuola per primo e cosa è successo veramente

A più di una settimana dall’abbandono del talent ancora non sappiamo come precisione cosa abbia spinto Mew e Matthew a prendere questa drastica decisione. Nelle ultime ore, tuttavia, Deainira Marzano ha pubblicato una segnalazione secondo cui il primo a voler lasciare la scuola sarebbe stato Matther e Mew per amore l’avrebbe seguito: “Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia detto addio alla trasmissione proprio per questo motivo che hai riportato. Che dire, dispiace molto, perché lei era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente“.

Anche Il Tempo e Tag24 hanno confermato tale versione: “Nulla di certo ma sembra che Mew abbia deciso di seguire il suo fidanzato e quindi di assecondarlo nell’uscita dalla scuola, così da abbandonare anche lei il grande sogno. Non solo, la sua famiglia sarebbe molto arrabbiata con l’artista in quanto il talent era un’occasione irripetibile per dimostrare la sua bravura e la sua grandezza d’animo. Non è un caso che Mew fosse una tra le favorite per la finale e per la vittoria. La supposizione più plausibile è che la cantante abbia lasciato il programma per seguire il fidanzato Matthew, che stava attraversando un periodo difficile nella scuola”.

Nel frattempo si è scoperto anche il contenuto del bigliettino lasciato da Mew agli altri concorrenti di Amici. Qui sotto trovate tutto.

