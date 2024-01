Amici 23, spunta fuori un biglietto di Mew per gli allievi della casa. Succede dopo che l’allieva ha deciso di lasciare il talent insieme a Matthew. Sul loro addio le speculazioni non sono mancate. Come non era mancata la delusione del pubblico dopo la diffusione della notizia: “Senza loro due non sarà più l’AMICI che a me è sempre piaciuto tanto! Negli anni abbiamo sempre visto Maria o autori spendersi con parole per aiutare e supportare ragazzi in crisi, un minimo di spiegazione senza entrare troppo nel personale il programma la poteva dare”.

In realtà Maria De Filippi una spiegazione l’ha data facendo riferimento ad alcuni problemi personali dei due diretti interessati, ribadendo dunque quei pochi dettagli sulla vicenda emersi nel breve comunicato diffuso dalla produzione di Amici 23. Adesso però la storia si arricchisce di un nuovo capitolo.





Amici 23, spunta il messaggio d’addio di Mew

Esce fuori la vera lettera che la cantante ha scritto ai suoi compagni d’avventura di Amici 23: “Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”, firmato Mew. Un messaggio chiarissimo

Intanto nelle ore scorse Maria De Filippi ha dovuto fare i conti con un video in cui un presunto ex allievo della scuola racconta come le scelte del serale siano già state fatte a ottobre, rendendo di fatto inutile il percorso di questi mesi. Un’accusa molto pesante. Tra i tanti nomi della talpa spuntati c’è stato quello di Calma, protagonista dell’edizione 21 e nei giorni scorsi autore di commenti al veleno contro Rudy Zerbi. Calma che però è intervenuto.

“Prendo le distanze da questo video. Vengono dette cose che non mi appartengono. Non sono io quella persona. Di cose da dire ne ho sul programma, ma l’ho sempre fatto e lo farò mettendoci la faccia. Spero che questa cosa si chiuda e accertiamoci di quello che si dice perché accusare di una cosa così grave può diventare un problema”.