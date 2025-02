Nella serata di domenica 23 febbraio 2025, il celebre programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio sul canale NOVE, ha ospitato tra gli altri il poliedrico artista Cristiano Malgioglio. Conosciuto per la sua carriera di cantautore, paroliere e personaggio televisivo, Malgioglio ha portato in studio la sua inconfondibile energia e il suo stile unico, contribuendo a rendere la puntata particolarmente vivace e memorabile.

Sin dal suo ingresso, Cristiano Malgioglio ha catturato l’attenzione del pubblico e degli altri ospiti presenti. Indossando un outfit sgargiante e caratterizzato dal suo iconico ciuffo bianco, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria icona di stile e originalità nel panorama dello spettacolo italiano. La sua presenza scenica è stata talmente incisiva da meritare un elogio particolare nelle pagelle della serata, dove è stato definito una “diva” e premiato con un voto di 10.





Che Tempo Che Fa, Cristiano Malgioglio e il racconto del cane

Durante l’intervista con Fabio Fazio, Malgioglio ha ripercorso alcune tappe salienti della sua lunga e variegata carriera. Ha condiviso aneddoti inediti riguardanti le sue collaborazioni con artisti di fama internazionale e ha raccontato episodi curiosi legati alla composizione di brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Inoltre, ha anticipato alcuni dei suoi progetti futuri, tra cui la partecipazione come co-conduttore al Festival di Sanremo 2025, un ruolo che lo entusiasma e che rappresenta per lui una nuova sfida professionale.

Poi Malgioglio ha deciso di parlare di Anita Ekberg e di quando la donna lo invitò a casa sua a Roma per un consulto: “Nel suo appartamento c’era un uomo che voleva partecipare al festival di Sanremo e lei mi chiese di intercedere con Pippo Baudo. A un certo punto Anita si alza e va a chiamare questa persona potente per raccomandare il suo amico e uno dei suoi alani si mette con il sedere davanti alla mia faccia”.

L'aneddoto di @InfoMalgioglio con Anita Ekberg a #CTCF pic.twitter.com/YHpGePZzyr — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 23, 2025

“A un certo punto Anita parlava – ha raccontato Malgioglio a Fazio – e questo alano aveva mangiato così tanta carne che… Mi ha fatto una scureggia in faccia ragazzi e io quasi svenivo! Non ho mai sentito un odore così orrendo nella mia vita. Le dicevo: ‘Io devo uscire!’. E lei: ‘Ti manca il respiro?’ Non poteva capire”. Chiaramente sia Fazio che lo studio sono andati fuori di testa per le risate.

