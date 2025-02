Nella serata di domenica 23 febbraio 2025, il programma Che Tempo Che Fa ha ospitato la celebre cantante Giorgia, recentemente protagonista al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me”. Durante l’intervista con Fabio Fazio, Giorgia ha condiviso riflessioni sulla sua carriera, l’esperienza sanremese e i progetti futuri. Giorgia ha partecipato al Festival di Sanremo 2025, classificandosi al sesto posto. La sua esibizione ha suscitato reazioni contrastanti: mentre molti spettatori l’hanno acclamata, alcuni presenti all’Ariston hanno espresso disappunto per il piazzamento, ritenendo che meritasse una posizione più alta.

Durante l’intervista, la cantante ha affrontato queste polemiche con serenità, sottolineando l’importanza di esprimersi attraverso la musica al di là delle classifiche. Nel corso della puntata, Giorgia ha mostrato un lato ironico e divertente della sua personalità, sorprendendo sia il pubblico che lo stesso Fabio Fazio. La cantante ha partecipato a scambi spiritosi, dimostrando una spontaneità che ha conquistato gli spettatori.





Che tempo che fa, Giorgia risponde a Mogol

E chiaramente non si poteva non parlare del fatto di Mogol. Per chi non lo sapesse il paroliere a Un giorno da pecora aveva detto su Giorgia: “Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce”. Poi l’uomo ha offerto alla cantante un corso presso la sua scuola di musica. E l’ironia di Fazio è arrivata immediatamente dopo il termine del brano cantato da Giorgia: “Sai perché applaudono tutti così tanto? Perché tu hai la stessa voce di 30 anni fa, uguale! Di 40 anni fa, di 50“.

Stavolta anche Giorgia ha voluto dire la sua, ma sempre con grande ironia e superiorità: “Ma magari! Dove si firma perché la voce resti la stessa dopo 30 anni?”. Poi, durante l’intervista ha più volte detto a Fazio: “Dici che canto in un modo pazzesco? Grazie, come 30 anni fa“. Anche Cristiano Malgioglio aveva deciso di difendere la cantante dicendo: “Giorgia non ha una voce, ha uno strumento musicale che tutto il mondo ci invidia”.

"tu hai la stessa voce di 30 anni fa, uguale!"#ctcf



pic.twitter.com/xxXxMyu7ha — Giorgia News (@newsgiorgia) February 23, 2025

Giorgia che imita Ornella Vanoni,sto volando nell'iperuranio #CTCFpic.twitter.com/XZOB1Gh5EE — Våle 🐍🦋🌪; Incoscienti giovani e la cura per me (@winxpower_) February 23, 2025

E ancora: “Nessuno è capace dei suoi virtuosismi e mi dispiace non possa partecipare all’Eurovision per mostrare a tutta Europa il suo talento. Un corso nella sua scuola? Ma è una roba orribile, umiliante. Dovrebbe chiedere Mogol consiglio a lei su come insegnare canto. E comunque dalla sua scuola non è mai uscito un talento che abbia fatto la storia”.

