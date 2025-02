Al Grande Fratello l’amicizia tra Helena e Zeudi sembra ormai finita, e dopo l’incontro avuto durante la puntata, tra le due è sceso un silenzio glaciale. Durante la mattina di domenica 23 febbraio, diversi aerei hanno sorvolato la Casa e anche se la brasiliana ha ricevuto due messaggi di incoraggiamento, è stato un altro aereo a suscitare in particolare la sua attenzione.

Le fan delle “Zelena” hanno infatti dedicato uno striscione esclusivamente a Zeudi Di Palma, facendo intendere di aver deciso di schierarsi a favore di lei. “Zeudi la nostra unica certezza, solo con te”, si leggeva nel messaggio che ha scatenato la rabbia di Helena. Dopo che è diventata ufficiale la sua relazione con Javier Martinez, le “Zelena” sembrano aver preso una posizione netta, scegliendo di tifare solo per la De Palma.

Grande Fratello, un video sbugiarda Zeudi

“Sai perché mi arrabbio così tanto? Perché questo è fanatismo, questo non va bene. Loro non hanno visto quello che ha fatto lei, che è peggio”, ha dichiarato Helena al suo compagno Javier. “Lei ha detto che provava qualcosa per me, ma è stata con Alfonso e poi è stata con te, ha fatto un casino. Queste persone pensano che lei abbia un sentimento per me e io sono la cattiva e lei è la brava, perché lei è per l’amore e per le donne. Ma non è così, lei ha 23 anni, non lo sa cosa vuole”, ha detto ancora la modella brasiliana. Zeudi si erge a paladina della giustizia nella casa del Grande Fratello, ma in queste ore è saltato fuori un video che la sbugiarda clamorosamente.

In una chiacchierata di pochi giorni fa con Maria Teresa Ruta, Zeudi ha parlato della sua amicizia speciale con Helena dicendo e giurando di non essere stata lei la prima a baciare la modella brasiliana. Ma nel filmato, qualche utente super attento, ha recuperato un video in cui proprio Zeudi diceva a Helana: “Il coraggio è arrivato da me, perché alla fine te l’ho dato io il bacio”. “23 febbraio dice ‘Non ho fatto io il primo passo’. Il 30 gennaio diceva ‘Alla fine te l’ho dato io il bacio'”, scrive l’utente a corredo del filmato.

23 febbraio dice "Non ho fatto io il primo passo"



Il 30 gennaio diceva "Alla fine te l'ho dato io il bacio"



🔥 AUTORI MANDATE QUESTA CLIP LUNEDÌ, È SEMPLICE 🔥#GrandeFratello #Helevier

“Allucinante. Io mi chiedo perché non fate vedere i video di questa manipolatrice?”, “E poi qualcuno si chiede come mai c’è accanimento verso Zeudi, questa clip è solo un esempio ce ne sarebbero molte altre da vedere”, “Mo sa che questa cosa di giurare in falso è normale per la cara Zeudi. Scusatemi ma ha bisogno di aiuto, è bugiarda patologica”,”Tranquilliiiii , tutto torna e torna con gli interessi….!!!”, “Fare girare all’impazzata”, si legge tra i commenti del video pubblicato su X.