Nella serata di sabato 22 febbraio 2025, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di un episodio che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media: un bacio appassionato tra Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. Durante una serata dedicata a giochi e penitenze, le due concorrenti sono state coinvolte in una sfida che prevedeva il bacio tra di loro.

>> “Che brutto gesto”. Ilaria Galassi nella bufera, cosa ha detto di Helena fuori dal Grande Fratello

Secondo quanto riportato da Il Sussidiario, dopo un iniziale avvicinamento, Zeudi ha preso l’iniziativa, afferrando Jessica per i capelli e scambiando con lei un bacio intenso, che ha sorpreso sia gli altri inquilini della Casa che gli spettatori da casa. Questo evento ha generato una vasta eco sui social media, dove numerosi fan hanno espresso sorpresa e curiosità riguardo alla natura del rapporto tra le due concorrenti. Alcuni hanno interpretato il gesto come una semplice conseguenza del gioco, mentre altri hanno ipotizzato una possibile attrazione reciproca. Ma cosa è successo?





Grande Fratello, il bacio tra Zeudi e Jessica: “Con la lingua”

In pratica per via di questo gioco le due dovevano baciarsi, cosa che hanno fatto. Le due hanno poi iniziato a ridere e si sono allontanate. A questo punto Jessica Morlacchi dice divertita: “Vieni qua! C’ha messo la lingua comunque!”. Poi le due si sono ribaciate e Jessica le ha detto: “Prendimi dai! Che fai la timida?”. Un gesto molto interessante perché appunto in molti ci hanno visto un futuro in quel bacio.

Nessuno ad ora ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’episodio tra Zeudi e Jessica, lasciando spazio a interpretazioni e dibattiti tra il pubblico. In precedenza Zeudi Di Palma era stata al centro di attenzioni mediatiche per un altro bacio, questa volta con Helena Prestes. Attualmente, i rapporti tra le “Zelena” sono estremamente tesi, e le due sembrano non sopportarsi più. Dopo l’avvicinamento tra Helena e Javier Martinez, non solo il loro flirt è terminato, ma anche la loro amicizia, trasformandole ufficialmente in nemiche.

POR FAVOR EL BESO DE ZEUDI Y JESSICA KDDKKDKD #zelena pic.twitter.com/m65SNXz90f — BDJDNKDNDKKD (@longlivealren) February 23, 2025

Resta da vedere se nella prossima puntata del Grande Fratello si discuterà di questo bacio. Tuttavia dobbiamo specificarlo: questo bacio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul comportamento di Zeudi all’interno della Casa e sulle sue interazioni con le altre concorrenti. Ora ci chiediamo: ci sarà futuro tra loro o è stato tutto un gioco?

>> “Che schifo, vergognosi”. Grande Fratello, il gesto choc contro Helena: lei se ne accorge e perde la testa