Helena Prestes, modella e influencer brasiliana, è il diamante di punta di questa edizione del Grande Fratello, distinguendosi per il suo carattere deciso e le dinamiche complesse instaurate all’interno della casa. Fin dal suo ingresso, Helena ha attirato l’attenzione per la sua forte personalità. Le sue interazioni con gli altri concorrenti sono state spesso al centro delle dinamiche della casa, portando sia a legami significativi che a conflitti accesi.

>> “Torna e succede un casino”. Decisone a sorpresa della produzione: al Grande Fratello è il momento della resa dei conti

Uno degli aspetti più discussi della permanenza di Helena è stato il suo rapporto con Zeudi Di Palma. Le due hanno inizialmente mostrato una certa complicità, tanto da ispirare la nascita del fandom “Zelena”, unione dei loro nomi. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emerse tensioni tra le due concorrenti. In particolare, l’invio di un messaggio aereo da parte dei fan, che esprimeva sostegno esclusivo a Zeudi, ha provocato una forte reazione da parte di Helena.





“Vergognosi”. GF, Helena parla e Giglio le fa i versi sopra

La modella ha criticato il “fanatismo non sano” di alcune sostenitrici, esprimendo il suo disappunto per l’accaduto. La permanenza di Helena è stata caratterizzata anche da scontri con altri concorrenti. Un episodio significativo è stato lo scontro fisico con Ilaria Galassi, avvenuto il 30 dicembre 2024. Le immagini dell’alterco, trasmesse durante la puntata dell’8 gennaio 2025, hanno suscitato ampie discussioni sia all’interno che all’esterno della casa.

Un altro con Jessica Morlacchi. Insomma, Helena è senza dubbio la più odiata dentro quella casa. E proprio qualche ora fa l’ennesima azione ‘vergognosa’ contro di lei, a detta del pubblico. Mentre la ragazza infatti era intenta a presentare un gioco con Mattia, dal fondo della stanza si sente urlare, fare versi di animali e altro. Chiaramente la cosa non è stata presa benissimo dai suoi sostenitori che hanno chiamato all’ennesimo atto di bullismo nei suoi confronti.

CHIEDO CON CALMA:



Giglio che fa i versi mentre HELENA PARLA É NORMALE???

SPERO LO ABBIATE RIPRESO PER FAR VEDERE LA SUA INEDUCAZIONE PERCHÉ É DAVVERO UNA VERGOGNA. #grandefratello @RebeccaStaffell #helevier #javi7 #viperelle #leccisers pic.twitter.com/fYCaJdqDf7 — Stef (@Stefy_1589) February 23, 2025

E mentre altri invece commentano che l’altro gruppo stava soltanto giocando, in molti difendo la Prestes ed etichettano questo tipo di comportamenti come tossici. La vera domanda però resta una: come si farebbe senza Helena all’interno della casa? Una noia mortale, c’è poco da dire.

>> “Giglio va fuori, assurdo”. Grande Fratello, colpo di scena sul concorrente