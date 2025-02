“Torna e succede un casino”. Decisone a sorpresa della produzione: al Grande Fratello è il momento della resa dei conti

Grande Fratello, l’ex concorrente torna nella Casa. Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le rivelazioni dell’ex fidanzato di Yulia Bruschi, Simone Costa. Più volte si è parlato del rapporto tra i due, della lite furibonda, del presunto bicchiere lanciato dalla donna all’ex compagno. Poi recentemente si è parlato ancora una volta di Yulia, beccata in discoteca con un altro uomo.

Yulia è tornata nella Casa per smentire tutto e tranquillizzare il fidanzato Giglio. Quest’ultimo le ha creduto. Ma non è finita. L’ex Simone ha infatti dichiarato di aver rivisto Yulia e poi ha aggiunto: “Siamo andati a cena, a ballare e non solo. Abbiamo anche dormito insieme“. A questo punto c’è da capire dove sta la verità: davvero la modella ha rivisto il suo ex? E se non è così perché Simone ha detto una cosa del genere?

Leggi anche: “Sì, ho dormito con Yulia”. Grande Fratello, la bomba esplode su Giglio: “Hai deciso di spezzargli il cuore?”





Cosa succederà il 24 febbraio: il faccia a faccia tra Yulia e Giglio

È praticamente certo che nella nuova puntata di domani, lunedì 24 febbraio, Giglio sarà informato sulle recenti dichiarazioni dell’ex di Yulia, Simone Costa. Sarà un appuntamento davvero ricco di tensione per il concorrente che è pure finito in nomination. Come reagirà di fronte alla notizia di questo presunto tradimento?

L’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha fatto sapere che nella nuova puntata ci sarà un confronto tra Yulia e Giglio. Dunque la modella tornerà nuovamente nella Casa e c’è grande curiosità nel pubblico di sapere se anche stavolta riuscirà a tranquillizzare il suo compagno. D’altra parte l’ex ha spiegato che con lei ci sarebbe ancora del tenero. E che avrebbero dormito insieme in diverse occasioni, non una sola volta.

Yulia, nel frattempo, è intervenuta sui social dove ha scritto: “Chi mi conosce sa e non permetto mai di farmi passare per quella che non sono“. Staremo a vedere cosa succederà nel confronto con Giglio. Intanto lo stesso gieffino rischia grosso: nei sondaggi soltanto il 7% dei votanti vorrebbe salvarlo: la sua avventura nella Casa è vicina alla fine?

“Questo è ciò che si è saputo”. Grande Fratello, nuove indiscrezioni su Yulia lontana da Giglio