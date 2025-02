Ancora clamorose indiscrezioni fuori dal Grande Fratello su Yulia e Giglio. La ragazza è stata messa sotto pressione a lungo, in seguito a diverse segnalazioni sul suo conto da quando è uscita dal reality show. Prima si è detto che possa aver tradito il concorrente a Capodanno, poi si è vociferato che si vedesse con l’ex fidanzato, infatti erano pure spuntate delle foto insieme.

Ora all’esterno del Grande Fratello c’è chi ha sganciato la vera bomba su Yulia e ora si teme fortemente che il rapporto con Giglio sia seriamente a rischio. I particolari venuti fuori in queste ore potrebbero essere allarmanti per il gieffino, che dovrebbe essere informato di queste novità presumibilmente già nella puntata in diretta di giovedì 20 febbraio.

Grande Fratello, altri retroscena clamorosi su Yulia: Giglio sarà preoccupato

A rompere nuovamente il silenzio sull’ex concorrente del Grande Fratello è stata Grazia Sambruna, che ha parlato di Yulia e Giglio nella trasmissione 361 Lounge. Il sito Biccy ha riportato integralmente le sue dichiarazioni, che hanno incluso l’ex di lei, Simone Costa: “Ho una chicca importante su Giglio, per me è inspiegabile che lui sia ancora nella casa, doveva uscire lui. Era il più inutile tra quelli in nomination, hanno scritto in rete che ‘l’ha votato la sua fidanzata con i bot per poter continuare a tradirlo'”.

Sambruna ha poi aggiunto che “battute a parte voglio dire una cosa, un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa e questo uccellino è una fonte molto, molto certa, che lei in questo periodo non solo sta andando in pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma che ci dorma anche insieme. Eh sì, me l’hanno detto e non è solo una volta, è successo più volte. Gli avvocati di entrambe le parti hanno consigliato ai due ex di essere in buoni rapporti, ma i rapporti sono fin troppo buoni”.

E Graziea Sambruna poi ha concluso la sua indiscrezione su Yulia e Simone, dicendo che “erano uscite delle foto in pizzeria sulle quali lei aveva mentito per poi dire ‘no, è vero, siamo andati a cena, ma gli avvocati ci hanno consigliato di avere rapporti civili’. Bene, ma adesso stiamo esagerando perché lei e Simone dormono insieme, la mia fonte è certa”.