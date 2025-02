Fuori dal Grande Fratello sta scoppiando una vera bomba, che coinvolge Zeudi ma anche il coinquilino Javier. Infatti, è stata tirata in ballo pure la famiglia dell’ex Miss Italia, invitata a prendere posizione sugli ultimi fatti. Dobbiamo quindi attenderci nuovi sviluppi, dato che stanno emergendo retroscena scottanti.

Un telespettatore del Grande Fratello, attraverso l’ausilio dei social, è riuscito a contattare il fratello di Zeudi e a metterlo al corrente di una situazione che riguarda la gieffina e Javier. Vediamo assieme cosa è stato comunicato a Giuseppe Di Palma nelle scorse ore e cosa ha risposto il parente della ragazza.

Grande Fratello, Zeudi e Javier: l’intervento del fratello di lei

Questo quanto comunicato da un utente al fratello di Zeudi: “Ciao Giuseppe, vogliono mandare un aereo a Zeudi, influenzandola a stare con Javier e come sai lui è fondamentalmente alimentato da un aereo. Questo potrebbe influenzare molto il suo desiderio di stare con sua sorella!”. E l’uomo ha replicato subito a queste voci provenienti dall’esterno del Grande Fratello.

Il fratello di Zeudi ha scritto che “mia sorella ha ribadito più volte che non vuole averci a che fare con Javier e personalmente non mi sono proprio piaciuti alcuni comportamenti di Javier nei confronti di mia sorella e delle donne in casa. Quindi, no grazie”. E l’utente ha risposto ancora: “Inoltre non mi è piaciuto per niente il suo atteggiamento nei confronti delle donne, spesso si è dimostrato un po’ sessista. Ti ho mandato questo messaggio perché temo che non la lascerà in pace dopo, ma so che tua sorella è una ragazza intelligente e lo fermerà”.

E un’altra telespettatrice è andata anche oltre, infatti ha detto che “farei partire delle denunce di diffamazione in primis dalla famiglia che non si muove ancora a fermare tutto l’odio, che stanno buttando su due persone che fanno il loro percorso dentro a un reality”.