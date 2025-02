Lunedì 17 febbraio, durante la puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha mostrato le ultime discussioni esplose all’interno della casa, dando poi spazio ai protagonisti per difendere le proprie posizioni. Il conduttore ha rimproverato Chiara per il tono utilizzato con Stefania Orlando: “Le scuse al Grande Fratello a me piacciono poco, lasciano il tempo che trovano, prima di aprire la bocca pensaci due volte”.

“Fanno pensare ai nuovi Shailenzo, ma sono la brutta copia. Chiara tu non hai contenuto, sei una persona vuota perché da sola non avresti il coraggio di dire niente.” Queste sono state alcune delle parole rivolte da Stefania Orlando a Chiara Cainelli nei giorni scorsi. La fidanzata di Alfonso ha criticato l’atteggiamento della conduttrice giudicandolo eccessivo per una donna della sua età. In puntata Stefania ha risposto alle accuse.

Grande Fratello, Stefania parla di Chiara e Lorenzo

“Ha detto cose che non c’entrano. Mi ha detto ‘a te non ti vuole nessuno’, poi quando mi sono divertita sono stata accusata di essere una donna che dà il cattivo esempio. Non credo di essere un cattivo esempio, anzi sono un esempio per tante donne che decidono di rimettersi in gioco alla mia età”, ha detto Stefania scatenando la risposta di Alfonso D’Apice: “Sono tutti attacchi che cerca di fare. Lei si è offesa perché Chiara l’ha chiamata ruffiana. Dire a una ragazza di 20 anni che non vale nulla, che non ha contenuti, è poco gentile ed elegante. Una ragazza che potrebbe essere tua figlia”.

“La mia è stata una risposta a delle accuse che mi sono state fatte, sono stata offesa” ha continuato Stefania Orlando, che in queste ore è tornata a punzecchiare Chiara. “Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila”, scrive un utente riportando le parole della concorrente del Grande Fratello.

Dopo la puntata del lunedì del Grande Fratello, è tornata a far parlare di sé Stefania Orlando, che non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina al veleno a Chiara Cainelli. Mentre parlava con i suoi amici, Stefania ha commentato la vicinanza tra Chiara e Lorenzo.

Stefania :"Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila"



AAAAAAA FINALMENTEEEEEE CI STIAMO MUOVENDO #grandefratello pic.twitter.com/ly9OquUfoC — ℂ𝕒𝕣𝕞𝕖𝕟 ♈🍀 (@IamCarmen93_) February 18, 2025

Con tono sarcastico, Stefania ha sottolineato come Chiara sembri pendere dalle labbra di Lorenzo. La Orlando ha anche affermato che, più che una semplice amica, è Chiara a sembrare la fidanzata di Lorenzo e non Shaila.

“A Chiara piace Lorenzo, si è visto tante volte, fuori lo frega a Shaila, vedrete”, “Ahhhhh la dinamica che volevo e che spero non sia solo dinamica”, “Madre Vipera è troppo avanti.. solo gli altri fanno finta di non vedere, gatta compresa!”, “Siiiii la nostra Stefania non sbaglia un colpo”, “Io lo dico da settimane che saranno la prossima ship”, “Perché a Chiara piace Renzo,altroché Alfonsino”, si legge su X.