“Pier Silvio ha bloccato tutto”. Mediaset, clamoroso stop al programma. La decisione è arrivata poco fa

La decisione di Mediaset sul programma in arrivo. Proprio recentemente i piani alti del Biscione hanno preso provvedimenti nei confronti di due show che sembravano sul punto di partire. Stiamo parlando de “La Ruota della Fortuna” che a 15 anni di distanza dall’ultima edizione sta (o starebbe) per tornare su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti. Ebbene pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di fare prima una puntata di prova, un episodio zero, tanto per evitare brutte sorprese.

Una mossa che qualcuno ha giudicato ‘strana’ visto che stiamo parlando di un programma storico e non certo di una novità. In ogni caso non dovrebbero esserci problemi e prima o poi la ruota riprenderà a girare. Discorso diverso, invece, per il programma che avrebbe dovuto condurre Enrico Papi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi nei pani di opinionista il noto conduttore dovrebbe essere al timone de “La Pupa e il Secchione” e, appunto, di “Tilt – Tieni il Tempo“. Ma su quest’ultimo si stanno addensando nubi piene di cattivi presagi.

Leggi anche: “Cosa farà”. Enrico Papi, decisione Mediaset senza precedenti. Esulta il pubblico che lo ama





Enrico Papi stoppato, arriva la decisione Mediaset su Tilt

Come riportato da Davide Maggio sul suo portale ci sono problemi per il programma condotto da Enrico Papi “Tilt – Tieni il Tempo”. Lo show, che avrebbe dovuto essere trasmesso a novembre, ha già subito un rinvio a dicembre. E questo nonostante le prime puntate siano state già registrate. Tra l’altro al fianco di Papi ci saranno fior fior di personaggi vip…

“Mediaset – fa sapere Davide Maggio – rinvia un altro titolo previsto e annunciato per l’autunno 2023, ormai alle battute conclusive. Tilt – Tieni il Tempo, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi, slitta al nuovo anno. Inizialmente previsto da metà novembre, poi posticipato a dicembre, Tilt non vedrà la luce prima del 2024“.

C’era grande attesa per l’avvio di questo nuovo programma con un professionista esperto e apprezzato come Enrico Papi. Ma il pubblico dovrà attendere ancora. Già si parlava di puntate extra oltre a quelle previste inizialmente in caso di risultati positivi. Ma a quanto pare è arrivato un altro rinvio, altro che puntate in più. Intanto vi annunciamo i vip presenti in Tilt: Beppe Vessicchio, Elisabetta Canalis, Pamela Camassa, Paola Barale, Jake La Furia, Manuela Arcuri, Simone Montedoro e il duo delloZoo di 105 Paolo Noise e Marco Mazzoli.

“Giuro, l’ho sentita io”. Grande Fratello, Anita choc su Bea. Ascolta e spiffera subito a Giuseppe, lui è senza parole