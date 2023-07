Grandi novità per Enrico Papi, il famoso conduttore tv sta per essere premiato a livello televisivo. Parliamo chiaramente del mondo Mediaset, è qui che Papi avrà il suo spazio. A parlarne è Davide Maggio che, sul suo portale definisce il Biscione completamente “in mano a Papi e Parenti”. Parliamo dunque della stagione televisiva di Pier Silvio Berlusconi 2023/2024. Precisamente su Italia 1 le novità saranno gustose e chi ne beneficia più degli. Altri sono appunto Davide Parenti ed Enrico Papi. Il creatore de Le Iene e lo storico presentatore di Sarabando avranno diversi lavori su cui mettere le mani, sembra.

Parenti si conferma al timone del suo programma di punta, anche se senza Belen quest’anno. A prendere il suo posto, come abbiamo già raccontato, sarà Veronica Gentili. Sembra confermato anche lo spin off Inside, approfondimento delle storie più seguite e discusse de Le Iene, sempre by Davide Parenti. Ma quello più amato e seguito, almeno questo periodo, è invece Enrico Papi.





Grandi novità per Enrico Papi: ecco dove lo vedremo presto

Dopo la fortunata esperienza a L’isola dei Famosi, che ha visto lui come vincitore e Ilary Blasi come sconfitta, adesso arrivano succose novità per il conduttore romano. Sembra che Papi sarà infatti protagonista su Italia 1 con nuovi progetti, a cominciare da La Pupa e il Secchione. Davide Maggio poi fa presente che si parla anche un nuovo gioco musicale per lui, che nasce probabilmente sulle ceneri proprio di Sarabanda.

Altra novità poi è La Talpa. Il Biscione fa sapere che sarà confermato per la terza volta, anche se stavolta su Italia 1. Sembra che non sarà più una produzione Fascino ma verrà prodotta internamente da Mediaset e la messa in onda è programmata per il 2024.

Confermati anche altri programmi di punta e amati dagli spettatori come “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo e gli spettacoli comici di Italia 1 “On Stage” (dal Mago Forest a Roberto Lipari, Max Angioni e altri). Insomma, sarà una stagione molto interessante per i palinsesti Mediaset non ci resta che attendere e vedere come saranno poi i dati Auditel al termine della stagione.

