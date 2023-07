Bianca Berlinguer parla per la prima volta dopo l’addio alla Rai. E non senza polemica. Nelle ultime settimane si sta molto parlando dell’autentica rivoluzione che la televisione pubblica sta attuando con un cambio di conduttori davvero importante. Via Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Flavio Insinna, Serena Bortone e pure Bianca Berlinguer. Il comunicato su quest’ultima è arrivato dopo che l’ad della Rai Roberto Sergio aveva sperato in una comunque difficile riconferma.

>> “Cosa farà”. Enrico Papi, decisione Mediaset senza precedenti. Esulta il pubblico che lo ama

“Bianca Berlinguer – si legge nella nota – ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto”. La conduttrice, che passerà a Mediaset, ha recentemente commentato questa decisione.

Leggi anche: “Si è dimessa”. Bianca Berlinguer, addio ufficiale dalla Rai: dove va e chi prende il suo posto





Le prime parole di Bianca Berlingue dopo l’addio alla Rai: le frecciate

In’intervista a Michela Tamburrino per La Stampa Bianca Berlinguer ha spiegato la decisione di lasciare la Rai per passare a Mediaset. E non sono mancate le frecciate: “Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta”.

Bianca Berlinguer ha spiegato di aver preso l’occasione al volo, visto che la proposta di Mediaset è “arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via“. La conduttrice poi ha aggiunto: “Per un anno intero hanno allontanato Mauro Corona, una figura importante per la mia trasmissione”.

“L’ex ad Carlo Fuortes lo reintegrò – ha proseguito Bianca Berlingue – e gliene sono ancora grata e poco tempo dopo scoppiò il caso Alessandro Orsini e anche allora ho dovuto sostenere una battaglia in Rai perché si può non condividere il suo pensiero ma le sue posizioni hanno tutto il diritto di essere rappresentate perché corrispondono a una fetta dell’opinione pubblica nazionale”.

Infine Bianca accusa: “Ho subito tutto questo fino a quando un mese fa mi sono resa conto che nulla sarebbe cambiato davvero e che tutte le promesse e le garanzie rispetto al ruolo e allo spazio affidati dalla Rai alla mia trasmissione erano prive di fondamento. Una spia molto significativa si trovava nel fatto che, per l’ennesima volta, mentre tutte le reti proteggono i loro prodotti con un lavoro di squadra e con la massima solidarietà interna, ogni martedì scoprivo che su La 7, la trasmissione mia concorrente, era affollata di volti noti della Rai. Tutto questo conferma quanto poco il tuo editore tenga a te”.

“Via dalla Rai, ecco dove la vedremo”. Bianca Berlinguer, pronto il terremoto nella tv italiana