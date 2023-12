Sabato 16 dicembre Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ai concorrenti. Il conduttore ha fatto trovare alcuni pacchi con dei regali natalizi poi è entrato in casa e si è intrattenuto con gli inquilini della casa, freezati prima del suo ingresso. Sorpresi dalla presenza di Signorini, i gieffini lo hanno abbracciato e ringraziato per i regali ricevuti.

Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione su Rosy Chin. “Rosy è stata la mia vicina di casa almeno 15 anni fa. Ho amato la sua discrezione quando è entrata e non ha detto nulla. Proprio lei poi, che sa vita, morte e miracoli e i miei inciuci, infatti speravo non dicesse nulla”, ha detto il conduttore del Grande Fratello sorprendendo i concorrenti e la stessa Rosy Chin, che non aveva mai detto niente a riguardo.

Poi si è rivolto a Massimiliano Varrese tirandogli una frecciatina. “Massi, che stai a fare? Eh? Hai uno sguardo veramente inquietante. Quando ti guarda così mi mette….”, ha detto il presentatore. Varrese in sua difesa ha detto che spesso anche in questo caso viene frainteso. E rivolgendosi a Beatrice Luzzi, ha continuato: “Vero Bea? Lei ne sa qualcosa… lei non fraintende niente!”. Gli altri inquilini della casa sono rimasti in silenzio e si sono lanciati degli sguardi.

Poi parole di stima per Beatrice Luzzi: “Certo ragazzi, la Luzzi dev’essere davvero tosta eh… nella quotidianità. Però è anche un bello spunto di riflessione, a me piace molto. Fornisce sempre spunti interessanti e sani di discussione. Per me è un valore aggiunto in questo programma. credetemi. Perché generalmente le discussioni quelle un po’ intelligenti di contenuto languono o languiscono. Per Beatrice non a caso può essere da stimolo per tanti di voi, per me è una cosa bella questa. È un valore aggiunto al programma”, ha detto Signorini.

Stasera, 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello e Alfonso Signorini, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e della voce del popolo Rebecca Staffelli, che si occupa di riportare gli umori dei telespettatori. Gli inquilini della casa allieteranno questi giorni prenatalizi con uno show arricchito dalla presenza di due ospiti d’eccezione: Mietta e Donatella Rettore, amica di lunga data di Fiordaliso, che con l’occasione potrà riabbracciarla.