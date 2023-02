Maurizio Costanzo, l’ultimo saluto a Maria De Filippi. Un amore forte durato più di 30 anni: oggi l’affetto e il pensiero di tutti vanno anche alla moglie del noto conduttore scomparso all’età di 84 anni, rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro, avvenuto nella clinica di Roma.

L’ultimo saluto di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi. Insieme, fianco al fianco nei momenti di gioia e anche in quelli di dolore, Maria De Filippi ha sempre affermato di aver trovato in Costanzo l’uomo a cui dedicare tutta la sua fiducia e il suo amore: “È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore”, ha confidato Maria De Filippi tempo fa davanti alle temecamere di Domenica In.

“Scioccata e basita“, così un articolo su Il Corriere della Sera riportava a proposito dello stato d’animo della regina del tv, che pare non avesse avuto alcuna avvisaglia della morte del coniuge, ricoverato da tre settimane in un clinica romana per un “problemino fastidioso, ma non grave“. Prima l’operazione al colon, poi un improvviso peggioramento e il trasferimento in terapia intensiva, dove Maurizio Costanzo ha chiuso per sempre i suoi occhi.

E sarebbe stata Antonella Delprino, inviata de La Vita in Diretta, a svelare alcuni dettagli direttamente dalla clinica dove Maurizio Costanzo è stato ricoverato per settimane: “Siamo proprio dove questa mattina si è spento Maurizio Costanzo. In questi momenti si è visto passare Michele Guardì che ha provato a salutarlo per l’ultima volta, ma l’accesso alla clinica è precluso solo ai parenti. Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia”.

Claudio Lippi, Paola Barale, Roberta Capua e Massimo Lopez riuniti a #lavitaindiretta per ricordare #MaurizioCostanzo, visibilmente commossi. Praticamente tutto il cast dei tempi di Buona domenica (con immagini d'epoca). Che effetto e che grande malinconia. pic.twitter.com/BoUdNp7Uc2 — Borraccino (@borraccino_) February 24, 2023

E ancora: “Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine. Voglio precisare che l’ufficio stampa della clinica ha demandato all’ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti che ci ha raccontato degli eventi dell’ultimo mese”, informa ancora l’inviata della trasmissione.