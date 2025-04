È tornato al centro dell’attenzione mediatica il delicato tema dei cani potenzialmente pericolosi, dopo l’ennesimo episodio di cronaca che ha visto coinvolto un bambino di appena due anni, aggredito da un pitbull. Per fortuna il piccolo è fuori pericolo, ma l’allarme sociale resta alto. Se ne è parlato oggi a Mattino 4, dove Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno aperto la puntata proprio con questo tema, definito dai conduttori come una vera e propria “emergenza”.

Dopo una clip di approfondimento che ha ricostruito i più recenti casi di aggressione, la diretta si è infiammata collegandosi con un ospite che si è presentato abbracciato a un pitbull, in un gesto che ha immediatamente fatto discutere. “Mamma mia… Non diamo questi messaggi. Iniziamo così? Uno accende il televisore e trova un signore che si fa leccare da un cane mentre si parla di cani aggressivi… È uno spettacolo! È un problema serio!” ha esclamato Poletti, visibilmente contrariato dalla scena.





Mattino 4, Roberto Poletti risponde all’ospite in studio

Il collegamento ha immediatamente polarizzato l’opinione dei presenti. L’ospite, difendendo la sua posizione, ha sostenuto che il cane mostrato non è affatto pericoloso e che demonizzare l’intera razza è un errore. Federica Panicucci, tuttavia, ha voluto precisare: “Se è un cane pericoloso non va bene. È un cane pericoloso”.

La discussione si è accesa ulteriormente quando l’uomo ha continuato a coccolare in diretta una femmina di pitbull, adottata da un canile. “Avete visto che dolce? Quando è arrivata aveva dei problemi, ora è serena” ha raccontato, cercando di dare un’immagine diversa rispetto a quella stereotipata spesso associata alla razza. Non tutti in studio hanno gradito. Una delle opinioniste del programma ha accusato l’ospite di provocazione: “Sta facendo il pagliaccio… Se quei cani sono con lei è perché sono irrecuperabili. Lei lo fa apposta”, ha affermato con tono critico.

Nonostante le polemiche, l’ospite ha ribadito che non tutti i pitbull sono aggressivi e che i casi di violenza non dovrebbero portare a generalizzazioni pericolose. Ma Federica Panicucci ha ribattuto, sottolineando l’urgenza del problema: “È un’emergenza. Converrà con noi…”. Roberto Poletti ha quindi chiuso il confronto con una riflessione netta: “Prendiamo due casi per negare la realtà… Bisogna trovare una via di mezzo: regolamentare e impedire che i cani potenzialmente assassini restino in famiglia”. Dopo l’intensa discussione, i conduttori hanno virato su altri temi, non senza promettere che torneranno presto a parlare di un argomento che continua a dividere l’opinione pubblica e che solleva interrogativi non solo su come vengono educati i cani, ma anche su come viene gestita la responsabilità dei padroni.