Nella puntata del 6 marzo di Mattino 4, Federica Panicucci è tornata ad occuparsi dell’addio ad Eleonora Giorgi. L’attrice è morta a 71 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas. Nelle scorse ore ci sono stati anche i funerali, ma c’è soprattutto una polemica che ha preso piede. E che ad innescare è stata la nuora Clizia Incorvaia, arrabbiata per come si sono comportate alcune persone.

Federica Panicucci ne ha voluto discutere durante il suo programma e ha praticamente ammesso di essere assolutamente dalla parte di Clizia. C’è chi non avrebbe fatto gesti straordinari verso Eleonora Giorgi, anzi avrebbe approfittato di questo momento così triste per rivelarsi persone non proprio sincere.

Leggi anche: “Ma lei…”. Eleonora Giorgi, dopo morte e funerale scoppia il caso su Barbara D’Urso





Federica Panicucci, la rivelazione su Eleonora Giorgi: “Cose pessime su di lei”

Clizia Incorvaia ha affermato durante il suo intervento a Mattino 4: “Tanta gente che ha scritto tante cose poteva però esserci in questi ultimi 20 anni. Non c’è invece stata sotto ogni punto di vista”. A quel punto Federica Panicucci ha risposto così alle dichiarazioni della nuora dell’attrice: “Avete sentito Clizia, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Il riferimento è ampio e chiaro, ha detto che molti hanno scritto mostrandosi affranti salvo poi essere assenti“.

Poi Federica è andata definitivamente all’attacco, condividendo il pensiero della moglie di Paolo Ciavarro: “Sì, è un classico, gente che pubblica fotografie quando magari l’ha incontrata una volta e anche magari per cavalcare. Posso dire che è una cosa pessima?“. Poi Rosanna Banfi, ospite di Mattino 4, ha però voluto sottolineare un aspetto più bello.

La figlia di Lino Banfi ha detto che “di riscontro a tutto questo c’è stata tutta questa gente fuori dalla chiesa. Per un artista l’idea del proprio funerale con la gente, con il pubblico, quelal gente è partita da casa”.